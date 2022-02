RWE: Homberg- und Münster-Karten ab Donnerstag im Vorverkauf

Rot-Weiss Essen reist am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) nach Duisburg. Gegner ist der VfB Homberg. Eine Woche später kommt es zum Showdown mit Preußen Münster.

Rot-Weiss Essen startet ab Donnerstag, 10. Februar, seinen Vorverkauf für das Auswärtsspiel am Samstag (12. Februar, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) beim VfB Homberg und eine Woche später (Sonntag, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker an der heimischen Hafenstraße gegen Preußen Münster.

Tickets für das Aufeinandertreffen mit dem VfB Homberg sind zunächst exklusiv für Vereinsmitglieder erhältlich.

Informationen zum Homberg-Spiel: Zutritt ins PCC-Stadion erhalten Rot-Weisse, die ihren 2G+-Status nachweisen können. Auf dem gesamten Stadiongelände gilt die Pflicht zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasenschutzes (OP, FFP2).

Unter Vorlage des Mitgliedsausweises können Karten am Donnerstag, ab 17 Uhr, am Stadion an der Hafenstraße hinter der Stadtwerke-Essen-Tribüne erworben werden. Insgesamt sind in Duisburg 1.500 Zuschauer zugelassen, 750 Tickets stellt Homberg den Fans von RWE zur Verfügung. Erhältlich sind ausschließlich Stehplatz-Karten zum Preis von 8,50 Euro. Die Abgabe ist auf maximal zwei Tickets beschränkt. Mögliche Restkontingente gehen ab Freitag, 14 Uhr, im Fanshop an der Hafenstraße in den Verkauf.

Informationen zum Münster-Spiel: RWE rechnet für dieses Spiel mit einer hohen Nachfrage und empfiehlt daher den Vorverkauf zu nutzen. Die Abgabe ist auf maximal vier Tickets pro Person beschränkt. Der Gast aus Münster erhält 800 Karten, daher sind für RWE-Fans circa 3.000 Tageskarten erhältlich.

Eintrittskarten für das Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Preußen Münster sind ebenfalls ab Donnerstag, schon ab 14 Uhr, im Fanshop an der Hafenstraße sowie in allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Online-Ticketshop erhältlich. Verfügbar sein werden Tickets auf der Sparkassen-, Rahn- und Stadtwerke-Essen-Tribüne sowie einige wenige Karten auf der WAZ-Westkurve. Zutritt zum Stadion erhält am Spieltag, wer die 2G+-Regelung erfüllt. Auch hier gilt auf dem Stadiongelände 2G+.