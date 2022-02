RL West: Fortuna Köln sicher, Schalke II siegt mit Profis

Fortuna Köln bleibt weiter an Rot-Weiss Essen dran. Auch RWO gewinnt. Aachen siegt im Kellerduell genauso die U23 des FC Schalke 04 mit Profiverstärkung.

Fortuna Köln rückt Rot-Weiss Essen immer weiter auf die Pelle. Beim SV Straelen siegten die Domstädter - die erst unter der Woche aus der Quarantäne kamen - souverän mit 2:0. Sascha Marquet hatte die Gäste nach einer halben Stunde in Führung gebracht. Eine Viertelstunde vor dem Ende sorgte für die Vorentscheidung. Bei einem Spiel weniger liegt die Fortuna somit nun fünf Punkte hinter RWE.

Rot-Weiß Oberhausen kommt nach dem 3:0-Erfolg bei der U23 von Borussia Mönchengladbach auf sechs Punkte ran, hat aber zwei Spiele mehr absolviert. Jerome Propheter erzielte in der 54. Minute das Führungstor, Manuel Kabambi (84.) und Anton Heinz (90.) erhöhten auf den Endstand.

Im Abstiegskampf hat Alemannia Aachen den nächsten wichtigen Sieg eingefahren. Gegen den Tabellenletzten KFC Uerdingen feierte die Mannschaft von Trainer Fuat Kilic einen 3:2-Erfolg. Selim Gündüz hatte die Kaiserstädter in der 37. Minute in Führung gebracht, Marco Müller erhöhte vier Minuten später zur 2:0-Pausenführung. Der KFC kam durch Leon Augusto (53.) zwar noch einmal ran, allerdings sorgte Ergün Yildiz (81.) wieder für den sicheren Zwei-Tore Vorsprung. Dieser hatte jedoch nur vier Minuten Bestand: Luca Jensen verwandelte einen Elfmeter, nachdem KFC-Neuzugang Tim Brdaric im Strafraum gefoult wurde. Die Aachener ziehen somit am Bonner SC vorbei und sind jetzt 15.

Wegberg-Beeck hat diesen Sprung verpasst und unterlag dem FC Schalke 04 II mit 1:4. Dort kamen mit Kerim Calhanoglu und Henning Matriciani zwei Zweitliga-Profis zum Einsatz. Für die Tore sorgten jedoch Rufat Dadashov (12., 36.) Nelson Amadin (75.) und Bleron Krasniqi (79.). Für die Beecker, die ab der 50. Minute nach der Roten Karte gegen Jeff-Dennis Fehr in Unterzahl agieren mussten, traf Jonathan Benteke Lifeka zum zwischenzeitlichen 1:3 (77.).

Die U21 des 1. FC Köln und der SC Wiedenbrück trennten sich torlos. Der VfB Homberg und Rot Weiss Ahlen beendeten ihr Spiel mit einem furiosen 3:3-Unentschieden. Der Führungstreffer von Homberg und der Ausgleichstreffer der Ahlener fielen dabei in der Nachspielzeit der Partie.

Am Sonntag folgen dann noch die Partien der Sportfreunde Lotte gegen den SV Lippstadt und von Rot-Weiss Essen gegen die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf. Zwei Partien wurden wegen der Witterungsbedingungen in den vergangenen Tagen abgesagt: Die Begegnung zwischen dem SV Rödinghausen und Preußen Münster wird am 23. Februar nachgeholt. Das Heimspiel des Wuppertaler SV gegen den Bonner SC soll am 16. März neu ausgetragen werden.