Aachen, Münster, Berlin: RL-Nord-Torjäger besitzt einige Optionen

Dass Alemannia Aachen und Preußen Münster gerne noch etwas im Angriffsbereich tun würden, ist in der Regionalliga bekannt. Beide sind an dem gleichen Spieler dran.

Fans des FC Viktoria Köln wird er noch bekannt sein. Die Rede ist von Michael Seaton. Der Jamaikaner stand zwischen zwischen Januar 2020 und August 2021 in Köln-Höhenberg unter Vertrag. Nach 23 Einstätzen (zwei Tore, drei Vorlagen) verließ er die Viktoria Richtung Regionalliga Nord.

Beim BSV Schwarz-Weiß Rehden, wo bis vor wenigen Wochen der Ex-Verler Andreas Golombek sein Trainer war, zeigte der 25-jährige Stürmer seine Qualitäten. In 14 Einsätzen konnte er acht Treffer erzielen und vier weitere Buden vorbereiten. Ein toller Wert, der vielen Vereinen nicht verborgen geblieben ist.

Wie RevierSport erfuhr, verhandelt Seatons Berater noch in diesen Stunden am "Deadline Day" mit mehreren Klubs. Unter anderem dem BFC Dynamo, Spitzenreiter der Regionalliga Nordost, und zwei West-Regionalligisten. Nämlich Alemannia Aachen und Preußen Münster. Wohin Seatons Weg letztendlich führen wird, ist noch offen. Aufgrund einer Klausel soll er Rehden bis zum 31. Januar 2022 ablösefrei verlassen dürfen.

Deshalb strebt der 14-malige jamaikanische Nationalspieler noch am letzten Tag des Winter-Transferfensters eine Luftveränderung an. Seaton bringt einiges an Erfahrung mit: neben den Einsätzen in der Regionalliga Nord für Rehden, spielte er auch 22 Mal für Viktoria Köln in der 3. Liga und absolvierte 82 Begegnungen (33 Tore) in der USL Championship, die unter der MLS die zweite Liga in den USA ist. In dieser kommt er ebenfalls auf fünf Einsätze.