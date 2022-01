Insgesamt 105-mal haben die Top-Torjäger in Deutschlands Regionalligen bereits getroffen. Wir haben uns angeschaut, wie sich diese Tore verteilen.

Regionalliga Nord:

Zwei Spieler des SV Werder Bremen II führen hier das Ranking an. Justin Nijnmah wechselte im Winter allerdings zu Borussia Dortmund und spielt dort für die zweite Mannschaft. Sein Empfehlungsschreiben hatte er in der Regionalliga Nord geliefert, wo er mit 14 Treffern nach wie vor der beste Torjäger ist. Er teilt sich die Spitze mit Tim van de Schepop, der ebenfalls 14-mal getroffen hat.

Regionalliga Nordost:

Mit Christian Beck steht hier ein alter Bekannter aus der zweiten Liga an der Spitze. Beim 1. FC Magdeburg hat er viel geleistet und nun hat der BFC Dynamo seine Freude an ihm. Mit 16 Saisontoren steht er knapp vor Lokomotive Leipzigs Djamal Ziane (15.). Obendrein befindet sich der BFC auf Aufstiegskurs.

Regionalliga West:

Wieder eine Liga, in der sich aktuell zwei Spieler Platz eins teilen. Florian Dietz (1. FC Köln II) und Simon Engelmann (Rot-Weiss Essen) stehen bei jeweils 13 Saisontoren. Hier befindet sich RWE als Tabellenführer aktuell auf dem Weg in Richtung Liga drei.

Regionalliga Südwest:

Auch der Name Nick Proschwitz dürfte vielen Fußballfans geläufig sein. Aktuell stürmt er für die zweite Mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim und hat schon 15-mal getroffen. Markus Mendler vom FC Homburg folgt mit 13 Toren auf Rang zwei.

Regionalliga Bayern:

Mit 20 Toren in 21 Spielen steht Adam Jabiri vom 1. FC Schweinfurt bei einer beeindruckenden Quote. Sie bringt ihm auch den Spitzenplatz in der dortigen Torjägerliste. Ihm folgt Patrick Hobsch von der Spvgg Unterhaching (17 Tore).