1. FC Köln: U21 holt Leihspieler aus 3. Liga zurück - früher als geplant

Die U21 des 1. FC Köln hat bis zum Ende der Saison 2021/22 Oliver Issa Schmitt zurückgeholt. Die ursprüngliche Leihe mit dem SC Verl wird bis zum Sommer ausgesetzt.

Oliver Issa Schmitt verstärkt im weiteren Verlauf der Rückrunde der Regionalliga West die U21 des 1. FC Köln. Schmitt wechselte 2007 in die U8 des FC und durchlief anschließend alle Nachwuchsmannschaften des Clubs.

Vor der Saison wechselte der 21-jährige Stürmer auf Leihbasis zum SC Verl, um in der 3. Liga Spielpraxis zu sammeln und unterschrieb dort einen Vertrag bis zum Sommer 2023. Für Verl kam er in dieser Saison allerdings bisher nur in elf Partien zum Einsatz und erzielte dabei einen Treffer. Für die restlichen Saisonspiele kehrt Schmitt bis zum Sommer zur U21 zurück.