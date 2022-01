Fortuna Düsseldorf: U23 verpflichtet Oberliga-Stürmer

Die U23-Regionalliga-Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf hat einen Angreifer aus der Oberliga verpflichtet. Er kommt von Düsseldorfs Partner-Klub.

Fortuna Düsseldorf hat für seine U23 Kevin Brechmann unter Vertrag genommen. Der 19-Jährige wechselt vom Oberligisten VfB Hilden, mit dem die Fortuna eine Partneerschaft pflegt, an den Flinger Broich.

Brechmann spielte schon in der Jugend für den VfB Hilden und läuft seit dieser Saison für die Seniorenmannschaft der Schwarz-Weißen auf. In der Hinrunde kam Brechmann auf 15 Einsätze in der Oberliga Niederrhein und erzielte dabei fünf Tore. Ab sofort geht der 19-jährige Offensivmann für die Flingeraner in der Regionalliga West auf Torejagd.

"Wir beobachten Kevin schon seit einiger Zeit und halten ihn für einen jungen, entwicklungsfähigen Offensivspieler, der über sehr interessante Bewegungsabläufe verfügt. Es geht nun darum, ihn behutsam an das nächste Level heranzuführen. Besonders freuen wir uns darüber, dass Kevin von unserem Partnerverein VfB Hilden zu uns stößt. Dies unterstreicht die gute Zusammenarbeit und auch die Sinnhaftigkeit dieser Partnerschaft. In Hilden wird seit Jahren eine sehr professionelle und seriöse Arbeit geleistet. Wir bedanken uns bei allen Verantwortlichen für die guten Gespräche in den letzten Tagen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit", erklärt Frank Schaefer, Direktor des Düsseldorfer Nachwuchsleistungszentrums, auf der Fortuna-Homepage.

Dennis Lichtenwimmer, Sportlicher Leiter des VfB Hilden, ergänzt: "Wir sehen den Transfer von Kevin mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Aus sportlicher Sicht tut es natürlich weh. Allerdings kommt so eine Chance nicht jeden Tag und diese wollten wir Kevin nicht nehmen. Wir werden unseren Kurs beibehalten und junge, talentierte Spieler aus Hilden und der Umgebung weiter fördern und ihnen den Sprung nach oben immer ermöglichen. Wir wünschen Kevin maximalen Erfolg und bedanken uns bei der Fortuna für die transparente Kommunikation."

Am vergangenen Wochenende mussten die Düsseldorfer den Restrundenauftakt beim SV Rödinghausen aufgrund mehreren positiven Corona-Fällen absagen. Für den kommenden Samstag (29. Januar, 14 Uhr) steht das Spiel gegen Rot Weiss Ahlen auf den Programm.