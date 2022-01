KFC Uerdingen: Diese fünf Spieler dürfen den Verein verlassen

Der KFC Uerdingen startet die "Mission impossible" - Regionalliga-Klassenerhalt 2022 - mit einem Auswärtsspiel beim SC Wiedenbrück. Wir haben mit dem Trainer gesprochen.

Drei Testspiele im Winter und drei Niederlagen. Man könnte sagen: nichts Neues beim KFC Uerdingen. Doch Trainer Alexander Voigt sieht Fortschritte nach der dreiwöchigen Wintervorbereitung.

"Wir haben körperlich einen Schritt nach vorne gemacht. Wir sind wesentlich stehfester geworden, was die Kondition angeht. In der Defensive sind wir auch organisierter. Klar, die Leute werden jetzt sagen, dass wir im Testspiel gegen Oberhausen 1:6 verloren haben. Aber Testspiele sind eben auch nur Testspiele. Was zählt, ist die Partie am Samstag beim SC Wiedenbrück", erklärt Voigt.

Der Ex-Profi weiß längst, was die Stunde geschlagen hat. Und er nimmt auch kein Blatt vor den Mund vor dem Auftritt in Rheda-Wiedenbrück. "Wir müssen punkten. Am besten dreifach. Die Spiele werden weniger und wir brauchen ein Erfolgserlebnis, um eventuell noch einmal eine Aufholjagd zu starten. Wir treffen in Wiedenbrück auf eine echte Männermannschaft, gegen die wir uns wehren müssen", fordert der 43-Jährige.

Fünf Mann spielen beim KFC keine Rolle mehr

Bei diesem Unternehmen werden fünf Spieler nicht mehr helfen. Denn wie Voigt gegenüber RevierSport verriet gehören Joshua Yeboah, Connor Klossek, Fabio Minino, Shawn Jeroch und Marcel Kretschmer nicht mehr zur Regionalliga-Mannschaft des KFC Uerdingen. "Sie trainieren separat und dürfen sich neue Vereine suchen", sagt Voigt.

Erst, wenn einer dieser Spieler die Krefelder verlassen sollte, wäre Budget für eine weitere Verpflichtung da. "Ansonsten sind uns die Hände gebunden, was Zugänge betrifft", betont Voigt. Auf einen internen Zugang, nämlich Abdul Fesenmeyer, hofft Voigt in zwei bis drei Wochen wieder zurückgreifen zu können.