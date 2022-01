SF Lotte: Verstärkung aus der 3. Liga

Die Sportfreunde Lotte haben sich für die Rückrunde in der Fußball-Regionalliga West verstärkt: Mit einem jungen Spieler aus der 3. Liga.

Bevor für die Sportfreunde Lotte am kommenden Samstag der Abstiegskampf in der Regionalliga West wieder beginnt, haben sie noch einmal auf dem Transfermarkt nachgelegt und Hakim Traoré verpflichtet. Der 20-jährige offensive Flügelspieler war in der Hinserie für den VfL Osnabrück aufgelaufen. Mit dem Drittligisten hatte sich Traoré nun auf eine Vertragsauflösung geeinigt. In Lotte gab er eine Zusage bis zum Ende der nächsten Saison.

Traoré hatte in dieser Saison kaum Spielzeit bekommen und war nur am ersten Spieltag gegen den MSV Duisburg - es war zugleich sein Profidebüt - zum Einsatz gekommen. "Ich bin dem VfL sehr dankbar für lehrreiche und tolle zehn Jahre", sagt Traoré in einer Mitteilung auf der Osnabrücker Vereinshomepage. Er stammt aus dem Nachwuchs des Vereins. "Für meine Entwicklung habe ich mich aber entschieden, nach Lotte zu wechseln, um Spielpraxis in der Regionalliga zu sammeln."

Nachdem der Offensivspieler im Sommer 2020 seinen ersten Profivertrag in Osnabrück unterschrieben hatte, sammelte er bereits Regionalliga-Erfahrung. In der Vorsaison wurde er nämlich an den Nord-Regionalligisten VfB Oldenburg verliehen (neun Einsätze). Doch nach seiner Rückkehr gelang ihm der erhoffte Durchbruch in Osnabrück nicht.

Nun also der Wechsel nach Lotte, wo Traoré der Wunschkandidat von Trainer Andy Steinmann war. Dort könnte der Nachwuchsspieler sein Debüt am Samstag geben. Die Sportfreunde empfangen zum Jahresauftakt das Top-Team Preußen Münster (14 Uhr, RS-Liveticker). Aktuell steht Lotte auf dem 15. Tabellenplatz, kurz vor den Abstiegsplätzen.

Auf der Abgangsseite hatte sich im Winter auch was getan im Steinmann-Team: David Buchholz, Adrian Goransch und Nils Stettin haben den Verein verlassen. Im Probetraining befand sich derweil zuletzt Firat Tuncer (ZFC Meuselwitz).