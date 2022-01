Sportfreunde Lotte: Stürmer wechselt in die Oberliga

Die Sportfreunde Lotte lösten jüngst zwei Spielerverträge auf. Einer der besten Lotter in der Hinrunde, Nils Stettin, hat nun einen neuen Verein gefunden.

David Buchholz, Adrian Goransch und Nils Stettin haben ihre Verträge bei den Sportfreunden Lotte aufgelöst und suchen neue Herausforderungen. Zumindest der Letztgenannte hat schon einen neuen Verein gefunden.

Stettin wechselt nämlich in seine Heimat Berlin zum Oberligisten Eintracht Mahlsdorf. Für Lotte erzielte der 25-jährige Stürmer in 20 Einsätzen drei Tore und legte zwei weitere Treffer auf. Er war zweifelsohne einer der Besten im Team von Trainer Andy Steinmann.

"Wir müssen jetzt zusehen, dass wir Verstärkungen an Land ziehen - sowohl in der Defensive als auch in der Offensive", betonte Steinmann zuletzt gegenüber RevierSport.

Vielleicht könnten sich die Lotter mit Firat Tuncer einigen. Der 26-jährige gebürtige Kölner, der ebenfalls in der Innenverteidigung spielt, steht noch beim ZFC Meuselwitz unter Vertrag. Doch beim Nordost-Regionalligisten, wo er in der Hinrunde immerhin auf 1065 Spielminuten kam, spielt er keine Rolle mehr. Der 84-malige Regionalliga-West-Akteur, der für den 1. FC Köln II und Fortuna Köln spielte, wird sich in den nächsten Tagen bei den Sportfreunden Lotte vorstellen.

Am Dienstag, beim 3:0-Sieg gegen Blau-Weiß Hollage, wirkte Tuncer mit. Die Tore erzielten Timo Brauer, Emre Aydinel und Cedric Euschen.