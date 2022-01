Sportfreunde Lotte: Drei Spieler sind weg - Ex-Kölner im Training

Die Sportfreunde Lotte und drei Spieler aus dem aktuellen Kader gehen getrennte Wege. Die Spieler waren auf den Verein mit dem Wunsch einer Vertragsauflösung zugegangen.

Nach der zum Jahresende erfolgten Trennung von Torhüter David Buchholz haben die Sportfreunde Lotte weitere Veränderungen im Kader bekanntgegeben.

So verlassen auch Angreifer Nils Stettin und Linksverteidiger Adrian Goransch die Sportfreunde Lotte. Stettin, der in 19 Ligaspielen drei Tore erzielte, kehrt auf eigenen Wunsch und aus familiären Gründen zurück in seine Heimat Berlin. Auch Goransch, der insgesamt zwölfmal für die Sportfreunde im Einsatz war, war aus persönlichen Gründen mit dem Wunsch einer Vertragsauflösung auf den Verein zugekommen.

Beide wollen erst einmal nicht mehr im professionellen Bereich Fußball spielen, sondern sich auf andere Dinge konzentrieren und den Aufwand für den Fußball daher reduzieren.

"Dem Wunsch der Beiden sind wir selbstverständlich nachgekommen. Diese Entscheidung respektieren und akzeptieren wir. Wir danken Nils und Adrian für Ihren Einsatz und wünschen Ihnen für ihre Zukunft nur das Beste, vor allem Gesundheit", wird Lottes Vorstandsmitglied Oliver Kreienbrink auf der Sportfreunde-Homepage zitiert.

Trainer Andy Steinmann ergänzt gegenüber RevierSport: "Wir haben mit den Abgängen nicht gerechnet. Doch manchmal sind im Leben andere Dinge wichtiger als der Fußball. Deshalb haben wir auch menschlich gehandelt und die Verträge aufgelöst. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir Verstärkungen an Land ziehen - sowohl in der Defensive als auch Offensive."

van Looy kein Thema, Tuncer im Training

Sander van Looy, ein 1,94 Meter großer Innenverteidiger aus den Niederlanden, der bis zuletzt in Schweden bei Falkenbergs FF unter Vertrag stand, wird nicht kommen. "Er hat einen guten Eindruck im Training hinterlassen. Aber da kommen wir aus verschiedenen, auch finanziellen, Gründen nicht zusammen", verrät Steinmann.

Vielleicht könnten sich die Lotter mit Firat Tuncer einigen. Der 26-jährige gebürtige Kölner, der ebenfalls in der Innenverteidigung spielt, steht noch beim ZFC Meuselwitz unter Vertrag. Doch beim Nordost-Regionalligisten, wo er in der Hinrunde immerhin auf 1065 Spielminuten kam, spielt er keine Rolle mehr. Der 84-malige Regionalliga-West-Akteur, der für den 1. FC Köln II und Fortuna Köln spielte, wird sich in den nächsten Tagen bei den Sportfreunden Lotte vorstellen.