SV Straelen: 2 Neue fix - Testspiel gegen kommenden Pflichtspielgegner

Der SV Straelen geht mit zwei neuen Spielern ins Jahr 2022. Zudem bestreitet der Klub einen ungewöhnlichen Test. Wir haben mit Sportchef Rudi Zedi gesprochen.

Rudi Zedi über…

… den bis zur Winterpause absolvierten Teil der Saison in der Regionalliga West:

"Meine Meinung dazu hat sich auch nicht mit der Niederlage zum Jahresabschluss gegen Rot-Weiss Essen geändert: uns hat einfach die Konstanz gefehlt. Die Mannschaft muss sich da auch hinterfragen, wieso wiederkehrende Dinge uns immer zurückwerfen. Es gilt einfach nicht immer mit dem Finger auf andere zeigen, sondern sich als Spieler selbst zu hinterfragen. Daran wollen und müssen wir arbeiten."

… personelle Veränderungen in der Winterpause:

"Wir haben mit Musashi Fujiyoshi von Viktoria Arnoldsweiler einen Mann für den Angriff verpflichtet. Zudem konnten wir uns mit Innenverteidiger Dacain Dacruz Baraza vom SC Westfalia Herne verstärken. Wir danken Herne auch für die unkomplizierte Abwicklung bei diesem Transfer. Das sind zwei sehr interessante Spieler, die uns verstärken. Im Januar könnte es auch passieren, dass uns Spieler verlassen. Das steht aber noch nicht fest."

… die Ziele für 2022:

"Wir wollen einen einstelligen Tabellenplatz erreichen. Dieser Rang ist in Reichweite und auch machbar. Wir müssen dafür einfach konstanter in unseren Leistungen werden."

… die Vorbereitung (Trainingslager, Trainingsstart, Testspiele):

"Am 2. Januar starten wir, am 8. Januar spielen wir gegen den niederländischen Erstligisten Heracles Almelo, am 15. Januar dann in Homberg. Unser Pflichtspiel gegen den VfB ist zwar für den 19. Februar angesetzt, aber das hindert uns nicht ein Testspiele zu bestreiten. Erst ist erlaubt und das machen wir dann auch. Wir freuen uns, dass wir zwei gute Testspielgegner gefunden haben. Ein Trainingslager werden wir nicht absolvieren."