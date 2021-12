Preußen Münster: So viele Fans sind zum letzten Heimspiel zugelassen

Der SC Preußen Münster bestreitet am 18. Dezember (14 Uhr) gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach sein letztes Heimspiel im Jahr 2021.

Wenn der SC Preußen Münster sein letztes Heimspiel in diesem Jahr - am 18. Dezember (14 Uhr) - gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach bestreitet, dann dürfen maximal 2873 Zuschauer im Stadion an der Hammer Straße Platz nehmen. Diese Zahl erschließt sich aus der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen. Zur Info: Die Preußen haben aktuell 2390 Dauerkartenbesitzer, die natürlich berücksichtigt werden.





Die bisherigen Zuschauerzahlen bei den Preußen-Heimspielen im Überblick:

4104 (gegen Alemannia Aachen), 4597 (Fortuna Düsseldorf II), 4632 (SV Lippstadt), 4778 (Wuppertaler SV), 4793 (SC Wiedenbrück), 5012 (FC Schalke 04 II), 5136 (Sportfreunde Lotte), 5161 (SV Rödinghausen), 6500 (Rot-Weiß Oberhausen), 7500 (Rot-Weiss Essen).