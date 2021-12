Preußen Münster: Corona-Fälle - zwei Spieler sind vorerst raus

Der SC Preußen Münster bestätigte zu Wochenbeginn zwei positive Corona-Fälle in seinem Kader. Beide Spieler befinden sich nun in Quarantäne.

Kurz nach dem 1:1-Remis beim 1. FC Köln II wurde bekannt, dass es beim SC Preußen Münster einen positiven Corona-Fall gibt. Es erwischte den Kapitän.

Nachdem am Sonntag bei Julian Schauerte, der doppelt geimpft ist, ein Corona-Schnelltest positiv ausgefallen war, folgte am Montag die Bestätigung durch einen positiven PCR-Test.

"Zur weiteren Sicherheit hat die Mannschaft, die heute trainigsfrei hat und nicht am Trainingsgelände war, inklusive Trainern und Betreuern zuhause einen zusätzlichen Schnelltest durchgeführt. Dabei war am Montagmorgen der Test des doppelt geimpften Marko Dedovic, der in der Kabine neben Schauerte sitzt, ebenfalls positiv. Bei ihm steht das Ergebnis des PCR-Tests noch aus. Beide weisen keine Symptome auf und befinden sich in häuslicher Quarantäne. Alle weiteren Tests fielen negativ aus", heißt es in einer Pressemitteilung des Regionalligisten.

Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt dürfen die Preußen aber ab Dienstag wieder auf den Trainingsplatz. So steht der Austragung des Westfalenpokals am Mittwoch gegen die Spielvereinigung Erkenschwick nichts im Wege. Auch das Regionalligaspiel am Samstag bei Alemannia Aachen soll über die Bühne gebracht werden. Jedoch ohne Abwehrchef Schauerte sowie Dedovic, der Nummer zwei der "Adlerträger".