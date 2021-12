Preußen Münster: Schock! Ex-RWE-Spieler trifft in letzter Minute

In der Regionalliga West hat der SC Preußen Münster die Tabellenführung verpasst. Gegen die U21 des 1. FC Köln kassierte das Team von Sascha Hildmann kurz vor Schluss den Ausgleich.

Zufrieden konnte SCP-Trainer Sascha Hildmann nach der Partie gegen Köln II in der Regionalliga West nicht sein. „Das 1:0 hat eben nicht gereicht.“ Seine Mannschaft hatte die Tabellenführung und den 7. Sieg in Serie schon vor Augen. Doch dann kam in der 90. Minute der Kölner Nachwuchs durch Noel Futkeu, ausgerechnet ein ehemaliger Spieler von Preußen-Rivale Rot-Weiss Essen, noch zum umjubelten Ausgleich.

„Wir haben glücklich einen Punkt geholt aufgrund des Spielverlaufs“, wusste auch Köln-Trainer Mark Zimmermann nach der Partie. Vor allem zu Beginn kam seine Mannschaft nicht richtig ins Spiel. „Die erste Viertelstunde haben wir verschlafen“, haderte auch Zimmermann mit den Anfangsminuten. In dieser Phase ging Preußen Münster durch Manuel Pulido (13.) verdient in Führung. Danach verpassten sie es aber, nachzulegen. „Der Gegner macht das entscheidende Tor eben nicht. Wir haben in der zweiten Halbzeit ein sehr gutes Spiel gemacht, sind dran geblieben und haben eine tolle Moral gezeigt.“

1. FC Köln U21: Roloff - Winke, Cestic, Örnek, Henning - Katterbach, Olesen, Petermann (Mittelstädt, 62.), Castrop (Futkeu, 75.), Ostrak - Schwirten (Nottbeck, 46.), Dietz (Kraus, 62.). Roloff - Winke, Cestic, Örnek, Henning - Katterbach, Olesen, Petermann (Mittelstädt, 62.), Castrop (Futkeu, 75.), Ostrak - Schwirten (Nottbeck, 46.), Dietz (Kraus, 62.). SC Preußen Münster: Schulze Niehues - Hoffmeier, Ziegele, Thiel (Hemmerich, 60.), Schauerte - Klann, Remberg, Deters (Scherder, 81.) - Pulido (Langlitz, 64.), Teklab (Dahlke, 84.), Wegkamp. Tore: 0:1 Pulido (13.), 1:1 Futkeu (90.) Gelbe Karten: Remberg (19.), Thiel (29.), Mittelstädt (69.), Kraus (80.) Schiedsrichter: Cedric Gottschalk Zuschauer: 150

In der ersten Halbzeit waren die Münsteraner klar spielbestimmend. Der SCP spielte dominant und kam zu einigen Großchancen. Doch nach der Führung zogen sie sich immer mehr zurück und ließen die Kölner ins Spiel kommen. So kam der Köln-Nachwuchs, angetrieben von ihrem Kapitän Mathias Olesen, zu einigen sehenswerten Kombinationen. Doch beim Pass in die Tiefe fehlte die Genauigkeit. Eine wirkliche Großchance hatte Köln in der ersten Halbzeit nicht.

Ganz anders Preußen Münster: Der Aufstiegsaspirant kam zu vielen Abschlüssen, konnte diese aber nicht in Zählbares ummünzen. Vor allem Pulido und Flügelstürmer Henok Teklab hätten das Spiel zu Gunsten der Gäste vorentscheiden müssen. Beide waren mehrfach frei vor dem Kölner Kasten, konnten ihre riesigen Möglichkeiten aber nicht nutzen. Und so kam es, dass Köln bis zum Schluss im Spiel blieb und der Lucky Punch durch „Joker“ Futkeu tatsächlich gelang. „Da haben sich die Jungs echt belohnt mit einer sehr starken zweiten Halbzeit,“ freute sich Zimmermann.

Witterungsbedingt fand das Spiel übrigens im Südstadion von Fortuna Köln statt. Und den Platz wird der Köln-Nachwuchs bereits am Mittwoch (8.12.) schon wieder betreten. Dann im Stadtderby, einem „absoluten Highlight-Spiel“, wie es FC-Trainer Zimmermann bezeichnet. Für die Münsteraner steht als nächstes eine Partie im Westfalenpokal an. Ebenfalls am Mittwoch empfangen sie die SpVgg Erkenschwick.