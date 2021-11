RWO-Trainer: "Die Meisterschaft ist unsere letzte Patrone"

Rot-Weiß Oberhausen hat sich nach der Pokal-Blamage und dem Aus bei Schwarz-Weiß Essen (0:1) mit einem Erfolg in der Liga zurückgemeldet.

Dieser Sieg war enorm wichtig für RWO: Die Kleeblätter konnten sich nach dem bitteren Niederrheinpokal-Aus beim Oberligisten ETB zumindest etwas rehabilitieren und einen 2:1 (2:1)-Erfolg beim SV Lippstadt feiern.

Vor 455 Zuschauern in der Liebelt-Arena drehten Anton Heinz (38.) und Janik Steringer (44., Eigentor) das Spiel zugunsten von Rot-Weiß Oberhausen. Valentin Henneke hatte die Gastgeber zuvor in Führung gebracht.

RWO bleibt bis auf sechs Punkte an Spitzenreiter Rot-Weiss Essen dran und will mit erfolgreichen Spielen gegen Bonn, Uerdingen und Wiedenbrück noch vor der Winterpause ordentlich punkten.

RevierSport hat nach dem Sieg in Lippstadt mit RWO-Trainer Mike Terranova gesprochen.

SV Lippstadt: Balkenhoff – Heiserholt, Steringer, Lübbers, Halbauer – Schlüsselburg (69. Matter), Evers – Maiella (69. Ito), Karimani (69. Mika), Henneke – Maier (81. Vogler). Balkenhoff – Heiserholt, Steringer, Lübbers, Halbauer – Schlüsselburg (69. Matter), Evers – Maiella (69. Ito), Karimani (69. Mika), Henneke – Maier (81. Vogler). RWO: Heekeren – Winter, Stappmann, Klaß, Holthaus (66. Fassnacht) – Öztürk, Propheter – Buckmaier (60. Oubeyapwa), Dorow (79. Lenges), Heinz – Boesen (70. Kreyer). Schiedsrichter: Tarik Damar (Hürth). Tore: 1:0 Henneke (28.), 1:1 Heinz (38.), 1:2 Steringer (44., Eigentor). Zuschauer: 455.

Mike Terranova, war das die richtige Antwort auf das Pokal-Aus?

Mike Terranova: "Ich habe der Mannschaft unter der Woche und vor dem Spiel gesagt, dass die Meisterschaft unsere letzte Patrone ist. Wir haben es im Pokal vergeigt und sind selbst Schuld. Jetzt zählt nur noch die Liga. Wir wollen bis zum Ende um etwas spielen und müssen dafür konstant punkten. In Lippstadt war das ein guter Anfang. Wir haben von Beginn an gepresst, gemacht und getan. Dann geraten wir mit dem ersten Schuss der Lippstädter in Rückstand. Aber die Jungs haben sich einmal kurz geschüttelt und noch vor der Pause die Führung besorgt. Das war wirklich stark. Das Pokalspiel können wir aber damit auch nicht wieder gut machen."

Was sagen Sie zu der Reaktion der Fans?

"Das habe ich auch meinen Spielern gesagt: Die Mädels und Jungs, die uns Woche für Woche unterstützen haben das gute Recht, auf uns sauer und enttäuscht zu sein. Das können wir auch nicht mit einem Sieg vergessen machen. Die ETB-Pleite tut ganz Oberhausen weh. Die Fans waren auch in Lippstadt vor Ort und haben sich ruhig verhalten. Damit müssen wir erst einmal klar kommen. Wir müssen wieder in Vorleistung treten."

Anton Heinz hat schon sein 7. Saisontor erzielt. Was sagen Sie zu seiner Entwicklung?

"Anton befindet sich in einer super Phase und macht das richtig gut. Er ist aktuell eine richtige Waffe für uns. Er ist ein talentierter Spieler, deshalb haben wir ihn auch nach Oberhausen geholt. Er ist aber noch lange nicht am Ende seiner Möglichkeiten."

Bonner SC, KFC Uerdingen und SC Wiedenbrück: Dann ist das Spieljahr 2021 beendet. Was nehmen Sie sich für die drei Spiele vor?

"Wir konzentrieren uns nur auf Bonn. Das wird schwer genug. Wir wollen dieses Heimspiel unbedingt gewinnen. Dann wären wir bei 19 Spielen und 38 Punkten. Einen solchen Zweier-Schnitt hat es in Oberhausen zur Winterpause schon Ewigkeiten nicht gegeben. Mit einem Zweier-Schnitt wollen wir in die Winterpause. Dafür werden wir in den letzten Wochen des Jahres hart arbeiten."