Regionalliga: Kreuzbandriss beim 1. FC Köln, Freibier in Ahlen

Während sich Ahlen bei seinen Fans bedankt, muss der 1. FC Köln II in der Regionalliga eine Hiobsbotschaft verkraften.

Der 1. FC Köln II steht in der Regionalliga auf einem guten siebten Platz und gewann zuletzt beim FC Wegberg-Beeck mit 1:0. In diesem Spiel hat sich mit Luca Schlax allerdings ein Kölner schwer verletzt, das berichtet "geissblog.koeln"

Kreuzbandriss lautete die bittere Diagnose: Daher könnte die Saison für den Mittelfeldspieler bereits beendet sein. Für den 21-Jährigen, der in dieser Saison alle zehn Spiele bestritt, ist es nicht die erste schwere Verletzung, der Stammspieler musste bereits einen Knöchelbruch und Knorpelprobleme im Knie überstehen.

Nun der neuerliche Rückschlag, auf den die Kölner wohl frühestens in der Winterpause personell reagieren wollen. Am Wochenende steht für den FC das Auswärtsspiel in Ahlen (Freitag, 19 Uhr) auf dem Plan. Dann fehlen Trainer Mark Zimmermann neben Schlax auch die verletzten Mischa Häuser, Ricardo Henning, Philipp Höffler und Jae-Hwan Hwang.

Florian Dietz, Mathias Olesen, Meiko Sponsel, Joshua Schwirten und Marvin Obuz waren für U-Nationalmannschaften im Einsatz, sind daher erst seit wenigen Tagen wieder in Köln.

Während die Kölner den genauen Kader für den Freitag daher noch nicht kennen, weil auch die Profiabstellungen (die Bundesliga-Mannschaft spielt Freitag in Hoffenheim) erst kurzfristig geklärt werden, steht etwas anderes fest.

Die Ahlener kündigten bereits an, dass es für die Anhänger 50 Liter Freibier geben wird. Der Ausschank wird ab 17.45 Uhr (mit Öffnung der Stadiontore) ausschließlich an dem Bierwagen hinter der Südtribüne erfolgen.

Der Grund: Der Trainerstab um Chefcoach Andreas Zimmermann möchte sich mit diesen 50 Litern Freibier bei allen Fans des Klubs bedanken, die die Mannschaft seit dem Beginn der Saison bedingungslos unterstützt haben.