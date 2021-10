Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen siegte im Niederrheinpokal standesgemäß beim Bezirksligisten Sportfreunde Neuwerk (7:0). Dabei überzeugten die Talente.

Beim souveränen 7:0-Sieg gegen den Bezirksligisten Sportfreunde Neuwerk rotierte Trainer Christian Neidhart im Vergleich zum jüngsten Liga-Spiel (11:0 gegen Uerdingen) auf zehn Positionen und schonte fast alle Stammspieler.

So waren Kapitän Dennis Grote, Daniel Davari, Luca Dürholtz und Felix Bastians gar nicht erst im Kader. Dafür rückten mit Mustafa Kourouma und Oguzcan Büyükarslan zwei U19-Spieler für die Partie in das Aufgebot. Bereits beim deutlichen Erstrunden-Sieg in Fortuna Bottrop (6:0) waren die Talente mit dabei und spielten in der zweiten Halbzeit.





Auch am Mittwochabend wurden beide Akteure eingesetzt und absolvierten ihr zweites Pflichtspiel für die Lizenzspielerabteilung. U19-Kapitän Guiliano Zimmerling stand sogar in der Startelf, gehört allerdings bereits fest zum Kader der Profis. Der Schachzug ging auf: Zimmerling erzielte den Führungstreffer. Der erst 17-jährige Büyükarslan wurde in der 59. Minute eingewechselt und traf sogar doppelt, während Innenverteidiger Kourouma seinen Job im zweiten Durchgang tadellos erledigte.

Es hat Spaß gemacht, den Jungs zuzuschauen. Christian Neidhart lobte die Talente.

Der RWE-Trainer zeigte sich zufrieden: "Es hat Spaß gemacht, den Jungs zuzuschauen. Musti hat seinen Part in der Defensive bislang immer sehr souverän gemacht. Er geht mutig hinten ins Eins-gegen-Eins. Das ist gut bei ihm. Aber: Es waren auch Spiele gegen Mannschaften, wo wir das erwarten können. Bei Ogi hat man gesehen, dass er weniger Respekt als beim ersten Spiel hatte. Er hat Tempo, einen guten linken Fuß und konnte zwei Tore erzielen. Die Jungs wachsen mit der Aufgabe."

Aktuell sind Herbstferien. Dementsprechend werden die Youngster in dieser Woche noch komplett bei der Regionalliga-Mannschaft trainieren. Das nächste Meisterschaftsspiel bestreitet Essens A-Jugend am 24. Oktober – dann steigt das Derby gegen Rot-Weiß Oberhausen. Mit sieben Punkten aus vier Partien rangiert die Elf von Coach Vincent Wagner in der U19-Bundesliga auf Tabellenplatz sechs.