Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen siegte beim KFC Uerdingen in einem historischen Spiel mit 11:0 (3:0). Torjäger Simon Engelmann beendete seine Torflaute.

Alle Fans von Rot-Weiss Essen freuten sich am Samstag nicht nur über den 11:0-Sieg beim KFC Uerdingen und die zurückeroberte Tabellenführung, sondern auch über den Dreierpack von Stürmer Simon Engelmann. Der Tenor war klar: Engelmann regelt wieder für RWE! Der Stürmer hatte zuletzt Ladehemmung und erzielte bis zum Uerdingen-Spiel nur zwei Saisontore – für den dreifachen Regionalliga-Torschützenkönig eine ungewohnt maue Statistik. Doch im Stadion Velbert platzte der Knoten des Goalgetters gleich dreifach. Pflichtspieltreffer Nummer 41, 42 und 43 im RWE-Trikot (59 Spiele).

Der Gegner war etwas überfordert. Die Jungs haben mir schon leidgetan. Man wünscht keiner Mannschaft, dass sie so auf den Deckel bekommt. Solch ein Spiel habe ich selten erlebt. RWE-Torjäger Simon Engelmann zeigte Größe.

Der Torjäger zeigte sich nach der Partie erleichtert, hatte aber auch Mitleid mit dem KFC: "Es war ein schönes Gefühl. Die Tore nehme ich gerne mit. Wir haben konzentriert gespielt und waren in allen Belangen überlegen. Das Spiel hatte Pokal-Charakter. Der Gegner war etwas überfordert. Die Jungs haben mir schon leidgetan. Man wünscht keiner Mannschaft, dass sie so auf den Deckel bekommt. Solch ein Spiel habe ich selten erlebt."

Wir stehen tabellarisch sehr gut da, müssen weiter Gas geben und unsere Spiele gewinnen. Gegen Wiedenbrück wollen wir den nächsten Dreier holen. Engelmann ist angriffslustig.

Nicht nur Engelmann feierte gegen Uerdingen ein Erfolgserlebnis. Auch Cedric Harenbrock machte ein starkes Spiel und erzielte sein erstes Saisontor. Dazu war Zlatko Janjic per Elfmeter erfolgreich und traf erstmals seit dem ersten Spieltag wieder. Ein gelungener Tag für die Spieler, die zuletzt glücklos agierten. "Es wurde bemängelt, dass wir zu wenig Tore geschossen haben. Jetzt konnten wir uns etwas den Frust von der Seele schießen. Wir stehen tabellarisch sehr gut da, müssen weiter Gas geben und unsere Spiele gewinnen. Gegen Wiedenbrück wollen wir den nächsten Dreier holen", betonte Engelmann angriffslustig.





Die Partie gegen den SCW steigt am kommenden Samstag (14 Uhr) an der Hafenstraße. Dort möchte der Torjäger sein erstes Heim-Tor in dieser Saison erzielen. Die bisherigen fünf Treffer erzielte der 32-Jährige auf fremden Plätzen.