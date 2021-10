RL West: Zweistellig! RWE demütigt KFC Uerdingen komplett

Was für ein Schützenfest! Rot-Weiss Essen hat die Tabellenführung der Regionalliga West zurückerobert - dank eines 11:0-Sieges beim überforderten KFC Uerdingen.

Rund 20 Stunden lang musste Rot-Weiss Essen die Tabellenführung der Regionalliga West an den Wuppertaler SV abgeben. Doch am Samstag hat sich die Mannschaft von Christian Neidhart den Platz an der Sonne zurückgeholt - dank eines lockeren und deutlichen 11:0-Sieges gegen einen bemitleidenswerten KFC Uerdingen.

Neidhart schickte die gleiche Startelf auf den Rasen, die schon zuletzt beim 1:1 im Derby gegen Rot-Weiss Oberhausen auflief. Die Vorzeichen waren klar - RWE der große Favorit, Uerdingen als krasser Außenseiter. Allerdings konnte die Mannschaft von Dmitry Voronov unter der Woche beim 2:0 gegen die Sportfreunde Lotte den ersten Saisonsieg einfahren - ein Ergebnis, das auch auf Essener Seite nochmal die Sinne schärfte.

RWE: Davari - Herzenbruch (65. Langesberg), Rios Alonso, Bastians - Plechaty, Grote, Dürholtz (58. Krasniqi), Young (58. Heim) - Harenbrock, Kefkir - Engelmann (65. Janjic). Davari - Herzenbruch (65. Langesberg), Rios Alonso, Bastians - Plechaty, Grote, Dürholtz (58. Krasniqi), Young (58. Heim) - Harenbrock, Kefkir - Engelmann (65. Janjic). Bank: Golz - Voelcke, Zimmerling, Holzweiler, Sauerland KFC Uerdingen: Jovic (17. Brendieck) - Prodanovic, Kadiata, Karakas, Schlösser, Baba, Klossek (46. Yeboah), Augusto (46. Jensen), Atsina, Cirillo (59. Agirbas), Barini. Bank: Neiß, Mallek, Kretschmer, Minino, Jeroch. Tore: 0:1 Oguzhan Kefkir (9.), 0:2, 0:3 beide Simon Engelmann (15., 42.), 0:4 Cedric Harenbrock (46.), 0:5 Engelmann (56.), 0:6 Kefkir (61.), 0:7 Felix Bastians (67.), 0:8 Sandro Plechaty (71.), 0:9 Erolind Krasniqi (73.), 0:10 Kefkir (86.), 0:11 Zlatko Janjic (89., Foulelfmeter). Rot: Erdinc Karakas (88., Uerdingen, Notbremse). Zuschauer: 1750.

Doch vor 1750 Zuschauern im Stadion Velbert, wo der KFC seine Heimspiele austrägt, entwickelten sich frühzeitig deutliche Verhältnisse. Mit der ersten Chance ging RWE nach neun Minuten durch Oguzhan Kefkir in Führung, auch weil der zuletzt starke Jovan Jovic im Uerdinger Tor den Ball durch die Hände rutschen ließ. Fünf Minuten später stand es 0:2 aus Uerdinger Sicht - Luca Dürholtz scheiterte per Strafstoß an Jovic, doch der nachsetzende Isaiah Young legte rüber auf Simon Engelmann, der seinen dritten Saisontreffer erzielte.

Nach 15 Minuten war die Partie somit schon so gut wie entschieden - und für den KFC kam es noch bitterer. Kurz nach dem Strafstoß musste Jovic verletzungsbedingt den Platz verlassen, für ihn kam Jonas Brendieck zu seinem Debüt. RWE kontrollierte das Spielgeschehen derweil mühelos und legte noch vor der Pause durch Engelmann das 3:0 nach.

RWE macht was für das Torverhältnis

Im zweiten Durchgang zeigte sich ein ähnliches Bild - und RWE schraubte das Ergebnis immer weiter in die Höhe. Cedric Harenbrock unmittelbar nach der Pause (46.), Engelmann zum Dritten (56.) und erneut Kefkir (61.) machten schon nach einer Stunde das halbe Dutzend voll.

Nun wurde es richtig bitter für die Krefelder, die endgültig komplett in sich zusammenfielen. RWE konnte sich fühlen wie im Trainingsspiel - und hatte weiter reichlich Bock auf Tore. Felix Bastians erzielte sein Premierentor (67.), Sandro Plechaty (71.) und der eingewechselte Erolind Krasniqi (73.) erzielten die Treffer acht und neun aus Sicht der Essener.

Der KFC hatte nun nur noch ein Ziel - eine zweistellige Niederlage zu vermeiden. Doch auch dieser Wunsch wurde nicht erfüllt. Erst scheiterte Kefkir zwar noch am Pfosten, doch fünf Minuten vor dem Ende erzielte der Offensivmann tatsächlich das 10:0 für Rot-Weiss. Und es kam noch schlimmer: Nach einer Notbremse sah Erdinc Karakas noch die Rote Karte - den fälligen Strafstoß verwandelte Zlatko Janjic zum 11:0. Danach war Schluss. Ein historischer Erfolg.

Durch den deutlichen Sieg konnte RWE den Vorsprung auf Wuppertal und Rot-Weiß Oberhausen ausbauen und zudem deutlich etwas für das Torverhältnis machen. In der kommenden Woche ist der SC Wiedenbrück an der Hafenstraße zu Gast (Samstag, 14 Uhr). Die Ostwestfalen haben erst zwei Niederlagen in dieser Spielzeit kassiert. Der KFC ist zeitgleich beim SV Straelen zu Gast, aber zunächst einmal am Mittwoch im Niederrheinpokal bei der SGE Bedburg-Hau gefordert.