Preußen Münster: Freier Kartenverkauf für Pokalspiel gestartet

Der SC Preußen Münster trifft als noch einziger verbliebener Regionalliga-West-Vertreter im DFB-Pokal Ende Oktober auf Bundesligist Hertha BSC. Der Vorverkauf ist gestartet.

Bis zu 11.037 Zuschauer dürfen die Zweitrundenbegegnung im DFB-Pokal zwischen dem SC Preußen Münster und Hertha BSC am 26. Oktober (Anstoß 18.30 Uhr) an der Hammer Straße miterleben. Zur Erinnerung: Die Preußen sind gegen den VfL Wolfsburg nach einem Wechselfehler von Wölfe-Coach Mark van Bommel am grünen Tisch weitergekommen.

Ab Freitag, 8. Oktober 2021, beginnt nun der freie Kartenverkauf für das Spiel gegen die Hertha aus Berlin. Nachdem Preußen-Mitglieder und Dauerkarteninhaber Zeit hatten, von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen, gehen die noch verbleibenden etwa 6.500 Karten ab Freitagvormittag (10 Uhr) in den freien Verkauf.

Preise: Die Sitzplatzkarten auf der Haupttribüne kosten für Vollzahler 25 EUR, für Ermäßigte 23 EUR und für Kinder (bis 14 Jahre) 17 EUR. Die Stehplätze sind für Vollzahler für 12 EUR erhältlich, für Ermäßigte für 10 EUR und für Kinder (bis 14 Jahre) für 6 EUR. Alle Kinder ab dem 24. Lebensmonat benötigen eine eigene Karte.

Im Stadion gelten am Spieltag die 2G-Regel sowie eine generelle Maskenpflicht bis zur Einnahme des festen Steh- oder Sitzplatzes. d.h., nur geimpfte und genesene Personen erhalten Zutritt.

Tickets online und in den Fanshops erhältlich

Die personalisierten Pokaltickets können ab Freitag als print@home-Variante im Online-Ticketshop erworben werden. Die Preußen informieren, dass der Vorverkauf pro Person auf maximal vier Karten beschränkt. Die Postleitzahlenbereiche 10xxx bis 14xxx sind vom Kauf ausgeschlossen, der Gastverein aus der Hauptstadt Berlin erhält vom SC Preußen 1.000 Gästetickets.