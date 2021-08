Schalke: U23 verliert und testet Drittligaspieler

Die U23-Mannschaft des FC Schalke 04 hat sein Trainingslager in Billerbeck mit einer Niederlage abgeschlossen. Im Testspiel war auch ein vertragsloser Drittligaspieler dabei.

Eine Woche lang bereitete Torsten Fröhling die U23 des FC Schalke 04 im münsterländischen Billerbeck auf die die Regionalliga-West-Saison 2021/2022 vor.

Zwei Testspiele hatten die Schalker vor Ort bestritten. Am vergangenen Mittwoch siegte S04 II mit 3:0 gegen den SC Paderborn II und am Samstag unterlag die königsblaue Zweitvertretung der Reserve von Hannover 96 mit 0:2.

In diesem Spiel wirkte auch Stürmer Michael Seaton mit. Zuletzt stand der 25-Jährige beim FC Viktoria Köln unter Vertrag. In 18 Monaten beim Drittligisten kam der Jamaikaner auf 22 Drittliga-Einsätze (zwei Tore, drei Vorlagen) für die Viktoria. Mit Yves Mfumu stellte sich vor Seaton auch schon ein ehemaliger Viktorianer vor. Ob einer dieser beiden Spieler verpflichtet wird, ist noch nicht entschieden.

Insgesamt zog Fröhling im Gespräch mit den Schalker Vereinsmedien ein positives Trainingslager-Fazit: "Die Jungs haben sich sehr gut gemacht. Jeder hat Gas gegeben und sehr bewusst gearbeitet. Das ist aber auch richtig so, denn in einer neuen Mannschaft will und muss sich jeder erstmal beweisen."

Iserlohn und Kray warten vor Köln noch

Bevor die Königsblauen dann am 15. August (15 Uhr) gegen die U21 des 1. FC Köln wieder in den Pflichtspielbetrieb starten, bestreitet Schalke II zum Abschluss der Vorbereitung zwei weitere Testspiele. Am Mittwochabend (4.8., 19 Uhr) testen die Knappen gegen den FC Iserlohn, am Samstag (7.8., 13 Uhr) gegen den FC Kray.

So spielte Schalke II beim 0:2 gegen Hannovers U23:

FC Schalke 04 II: Wienand – Fehler, Kaparos, Müller, Krasniqi – Mende (46. Scheller), Maden (46. Matriciani) – Bruk (46. Ezeh), Kyerewaa (62. Balouk), Scienza (62. Berisha) – Seaton (Probespieler) (67. Aramburu)