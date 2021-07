Regionalliga: S04 II testet, Abgänge beim SVR und BMG II

In der Regionalliga West testen die Vereine drei Wochen vor Saisonstart weiter fleißig. Einige Spieler suchen noch neue Klubs. Einige News aus der West-Staffel im Überblick

FC Schalke 04 II:

Die Kaderplanung der Schalke-Reserve ist noch nicht abgeschlossen. Am Wochenende nahm Trainer Torsten Fröhling mit Yves Mfumu einen Testspieler unter die Lupe. Der 23-jährige Linksaußen kam beim 4:1-Sieg über die PSV Eindhoven II über 45 Minuten zum Einsatz. Mfumu spielte einst beim FC Viktoria Köln und zuletzt in der Regionalliga Nord bei Teutonia Ottensen.

SV Straelen:

Yassine Bouchama hat sich in den letzten Tagen beim 1.FC Phönix Lübeck in der Regionalliga Nord vorgestellt. Gegen den Turnerbund Uphusen siegte Lübeck mit 7:4 (4:3). Und: Bouchama erzielte zwei Tore. "Er hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen, Tore erzielt und vorbereitet", lobte Danny Cornelius, Co-Trainer des 1. FC Phönix, den Bouchama-Auftritt. Ob der 24-jährige Offensivspieler jedoch ein Vertragsangebot erhält, steht noch nicht fest. Zuletzt lehnte Bouchama eine Unterschrift beim VfB Homberg ab. "Homberg benötigte schnell Klarheit. Ich brauche aber noch ein bisschen Zeit. Deshalb habe ich dem VfB abgesagt", erklärt der gebürtige Essener gegenüber RevierSport.

SV Rödinghausen:

Klarheit besitzt Calvin Brackelmann. Der 21-jährige Verteidiger unterschrieb am Wochenende einen Vertrag in Lübeck. Zwar nicht beim 1. FC Phönix, dafür aber bei Drittliga-Absteiger VfB Lübeck. Brackelmann wurde in den Nachwuchsleistungszentren des Hamburger SV und des FC Hansa Rostock ausgebildet. In der Regionalliga West spielte er für den 1. FC Köln II, FC Schalke 04 II und zuletzt SV Rödinghausen. Insgesamt kommt der Innenverteidiger auf 17 Einsätze in der 4. Liga.

Borussia Mönchengladbach II: Auch Lukas Müller von Borussia Mönchengladbachs U23 hat eine neue Aufgabe gefunden. Der 21-jährige Defensivspezialist wechselt in den Südwesten zur SG Sonnenhof Großaspach. In der vergangenen Saison absolvierte der 1,93 Meter große Müller für die Gladbacher Zweitvertretung. Müller wurde in den Nachwuchsabteilungen des 1. FSV Mainz 05 sowie bei der TuS Koblenz ausgebildet.