Der KFC Uerdingen führte in der Oberliga Niederrhein gegen den SV Sonsbeck bereits mit 3:0. Zwei Eigentore brachten den Aufstiegsaspiranten beinahe um zwei Punkte.

Da hat es der KFC Uerdingen aber noch einmal spannend gemacht. Im Spiel der Oberliga Niederrhein führten die Krefelder bereits mit 3:0, ehe ein Eigentor von Ole Päffgen den SV Sonsbeck zurück ins Spiel brachte. Der KFC brachte einen 3:2 (2:0)-Sieg dennoch über die Zeit.

Die Hausherren legten los wie die Feuerwehr und ging in den fünften Minuten in Führung, es war die schon dritte Chance im Spiel. KFC-Trainer Levan Kenia hatte genau das von seiner Mannschaft gefordert. „In der ersten 15 Minuten müssen wir schon drei oder vier Tore machen. Wir haben super angefangen.“

Gäste-Trainer Heinrich Losing hingegen war nach den ersten 21 Minuten bedient. „Das muss ich auf meine Kappe nehmen. Wir wollten den KFC etwas anders anlaufen. Das ist komplett in die Hose gegangen. Erst, als wir da wieder umgestellt hatten, lief es besser. Wir waren aber auch einfach schläfrig und haben schon in den Anfangsminuten Großchancen zugelassen. Das ist uns in den letzten beiden Spielen passiert, dass wir schlecht ins Spiel kommen. Da müssen wir analysieren.“

Dimitrios Touratzidis erzielte per Kopf das 1:0 (5.), 16 Minuten später traf Pascale Talarski mit einem herrlichen Freistoßtor zum 2:0. Als nach der Halbzeit erneut Touratzidis zuschlug (67.), schien die Partie entschieden.

Päffgen macht das Spiel noch einmal spannend

KFC Uerdingen: Gomoluch – Schlösser, Härtel, Päffgen, Blum – Simoes Ribeiro – Lipinski (75. Gonda), Odenthal (79. Zimmermann), Talarski (87. Shepard), Yanagisawa (69. Klein) – Touratzidis (79. Weber) Gomoluch – Schlösser, Härtel, Päffgen, Blum – Simoes Ribeiro – Lipinski (75. Gonda), Odenthal (79. Zimmermann), Talarski (87. Shepard), Yanagisawa (69. Klein) – Touratzidis (79. Weber) SV Sonsbeck:Holzum – Meier, Elspaß, Schoofs (78. Hara), Leurs – Pütz (78. Lu) – Martens, Vrebac (58. Geisler) – Baek (66. Massold), Binn, Maas (78. Terfloth) Tore: 1:0 Touratzidis (5.), 2:0 Talarski (21.), 3:0 Touratzidis (67.), 3:1 Päffgen (ET/74.), 3:2 Geisler (81.) Gelbe Karten: keine Schiedsrichter: Tim Flores Zuschauer: 2.649

Doch kurz vor Schluss wurde es dann doch noch einmal eng. Zwei Eigentore binnen sieben Minuten - erst Ole Päffgen (74.), dann Justin Härtel (81.) - stellten das Ergebnis auf 3:2. „Da haben wir die Gegner eingeladen. Wir machen das Spiel selbst nochmals scharf. Am Ende hält Marvin Gomoluch noch überragend, das hätte auch das 3:3 sein können“, musste Kenia gestehen. „Wir haben es aber über die Zeit gebracht und haben die drei Punkte.“

Während der KFC Uerdingen also einen Sieg im Aufstiegskampf feiert, bleibt Sonsbeck im sechsten Spiel sieglos. Sonderlich enttäuscht war Sonsbeck-Trainer Heinrich Losing am Ende aber nicht, zu verdient war der Sieg für den KFC. „Insgesamt ist es eine klar verdiente Niederlage. Uerdingen war überlegen und hätte das Spiel vorher entscheiden können.“

Doch nicht alles war schlecht, denn Losing sah in den letzten 20 Minuten auch positive Dinge seiner Mannschaft. „Gerade das zweite Tor macht uns Mut, da haben wir endlich Druck auf den Gegner gemacht. Wenn wir die letzten 15 Minuten als Mutmacher nehmen, kommen wir hoffentlich aus unserem Negativlauf heraus.“

Die nächste Chance auf einen Sieg hat der SV Sonsbeck bereits am Mittwoch, wenn es erneut auswärts beim 1. FC Kleve um Punkte geht. Anstoß ist um 19:30 Uhr. Der KFC Uerdingen hat etwas mehr Zeit, erst am Sonntag steht das nächste Punktspiel an. Anstoß beim TSV Meerbusch ist um 16 Uhr.