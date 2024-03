Wiedereingliederung U23: Ochsentour am Niederrhein, Westfalen hält eigene Regel nicht ein

In Westfalen und am Mittelrhein ist es leicht, seine U23 wieder höherklassig einzugliedern, am Niederrhein geht das nur über die Kreisliga C. Das wird sich auch so schnell nicht ändern.

Vor einigen Jahren lag es bei den Profivereinen im Trend, die U23 aus dem Wettbewerb zu ziehen. Die Vereine wollten in der Regel Kosten sparen, seit einer geraumen Zeit wird bei vielen Klubs nun versucht, den Rückzug rückgängig zu machen.

In den meisten Verbänden ist das mittlerweile recht einfach möglich - auch höherklassig zurückzukehren. So zum Beispiel am Mittelrhein oder in Westfalen.

Am Mittelrhein zum Beispiel heißt es in den Statuten: "Gemäß Präsidiumsbeschluss vom 24. November 2014 ist eine zurückgezogene U23-Mannschaft, deren erste Mannschaft in der Saison, für die die Eingliederung der U23-Mannschaft beantragt wird, in einer Spielklasse der DFL bzw. des DFB spielt, bei Neuanmeldung immer eine Spielklasse unter der Ausstiegsklasse einzugliedern, höchstens jedoch in der Mittelrheinliga. Der Verein hat die Möglichkeit, die U23-Mannschaft für eine tiefere Spielklasse zu melden. Eine in den Spielbetrieb wieder eingegliederte U23-Mannschaft hat im ersten Jahr kein Aufstiegsrecht. Der Antrag auf Wiedereingliederung in den Spielbetrieb muss dem FVM bis zum 15. April des Jahres vorliegen."

Ähnlich klingt das in Westfalen, wo der VfL Bochum in der neuen Saison eine U21 an den Start bringen will. In den Regularien des Verbandes heißt es: "Eine zurückgezogene U23 wird bei Neuanmeldung immer eine Spielklasse unter der Ausstiegsklasse eingruppiert, höchstens jedoch der Oberliga Westfalen. Als Ausstiegsklasse wird diese zugrunde gelegt, welche die Mannschaft nach Rückzug, inklusive Auf- beziehungsweise Abstieg, in der darauffolgenden Saison belegt hätte.“

Da die U23 der Bochumer in der Saison 2014/15 sportlich abgestiegen war, wird die Oberliga Westfalen zugrunde gelegt, unter dieser liegt die Westfalenliga, wo es für die U23 losgehen könnte.

Allerdings hat sich der Verband hier nicht an seine eigene Regel gehalten, denn der VfL darf in der neuen Saison in der Oberliga Westfalen an den Start gehen, das wurde mittlerweile so kommuniziert. Da fragt man sich, warum eine Regel in den Regularien steht, wenn sie nicht richtig umgesetzt wird.

Ganz anders als am Mittelrhein oder in Westfalen ist das Prozedere am Niederrhein. Hier muss eine U23, wenn sie einmal abgemeldet wurde, die Ochsentour von der Kreisliga C bewältigen. Aktuell versucht das die U23 von Rot-Weiss Essen, die vor dem Aufstieg in die Kreisliga A steht.

Auf RS-Nachfrage sagte Wolfgang Jades vom Fußballverband Niederrhein (FVN): "Aktuell ist nicht beabsichtigt, hier was zu ändern. Es liegt auch gar kein Antrag eines Vereins vor. Wenn das passieren sollte, würde sich der Fußballausschuss mit dem Thema befassen."

Am Ende ist es wie in der Politik, wo auch jedes Bundesland in den meisten Fällen machen kann, was es will. So sieht es auch bei den Fußball-Verbänden aus.