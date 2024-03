Die SG Wattenscheid musste am Dienstagabend im Bochumer Kreispokal zu B-Ligist Union Bergen. Felix Casalino traf gleich siebenmal, seine Kollegen steuerten acht weitere Tore bei.

Nur zwei Tage nach dem knappen 2:3 bei der SpVgg Erkenschwick stand für die SG Wattenscheid 09 das nächste Spiel auf dem Programm: Im Bochumer Kreispokal ging es um den Einzug ins Viertelfinale. Nach Siegen über die beiden A-Ligisten SV Schwarz-Weiß Eppendorf (3:0) und TuRa Rüdinghausen (8:1) wurde es in der 4. Runde bei Union Bergen, dem Achten der Kreisliga B1 aus Bochum, noch deutlicher.

Mit Jamal El Mansoury und Tim Kaminski standen zwei Spieler in der Startelf, die schon am Wochenende aufliefen. Die beiden wurden in Halbzeit zwei durch Fabrizio Fili und Serhat Kacmaz, die ebenfalls in Erkenschwick begannen, ersetzt. Ansonsten gab Engin Yavuzaslan neben einigen jungen Spielern wie Torwart Phil Lenuweit und A-Jugend-Spieler Tarik Saltana (beide 19) oder Hivan Kouonang und Fynn Broos (beide 20) auch Akteuren wie Stürmer Felix Casalino, der zuletzt seinen Stammplatz an David Loheider verlor, die Chance, sich zu beweisen.

Auf dem Kunstrasenplatz an der Hunsrückstraße brauchten die Wattenscheider zehn Minuten, um den Knoten zum Platzen zu bringen. Schon nach 18 Minuten waren die Kräfteverhältnisse dann allerdings klar, als Broos das 3:0 erzielte. Zur Halbzeit stand es gar bereits 6:0.

Keine Gnade nach der Pause

Doch die 09er nahmen nicht den Fuß vom Gaspedal. Im Gegenteil: Nach der Pause kannte die Yavuzaslan-Elf kein Erbarmen mehr. Schon nach 64 Minuten gelang dem jungen Seltana per Strafstoß das goldene 10:0 - und die Wattenscheider waren noch lange nicht fertig.

In einer Schlussphase, in der es Schlag auf Schlag ging war es in der 88. Minute der an diesem Tag überragende Casalino, der seinen Siebenerpack perfekt machte (10., 16., 48., 66., 79., 84., 90.+1). Neben Broos und Seltana sicherten sich außerdem Kouonang (32., 44., 86.) und Arda Nebi, der die Mannschaft an diesem Tag als Kapitän auf den Platz führte (38., 52., 54.), jeweils einen Dreierpack.

Der Einzug in das Kreispokal-Achtelfinale ist damit mehr als souverän geglückt. Zunächst steht aber wieder der Ligaalltag an. Am Sonntag (15 Uhr) trifft die SGW im Lohrheidestadion auf die Sportfreunde Siegen.

So lief Wattenscheid auf: Lenuweit - El Mansoury (60. Fili), Casalino, Kouonang, Renke, Kaminski (71. Kacmaz), Wiebel, Nebi, Broos, Seltana, Schurig

Tore: 0:1 Casalino (10.), 0:2 Casalino (16.), 0:3 Broos (18.), 0:4 Kouonang (33.), 0:5 Nebi (38.), 0:6 Kouonang (44.), 0:7 Casalino (48.), 0:8 Nebi (52.), 0:9 Nebi (54.), 0:10 Seltana (64.), 0:11 Casalino (66.), 0:12 Casalino (79.), 0:13 Casalino (84.), 0:14 Kouonang (86.), 0:15 Casalino (90.+1)