Der TuS Bövinghausen muss im weiteren Saisonverlauf auf zwei seiner Winterneuzugänge verzichten. Formfehler bei der Verpflichtung machen Probleme.

Die schlechten Nachrichten reißen für Trainer Danny Voß und seinen TuS Bövinghausen nicht ab. Nach dem großen Umbruch im Winter läuft sportlich bislang noch wenig zusammen - nun sorgt ein Formfehler auch noch dafür, dass zwei Spieler dem Verein bis zum Saisonende nicht mehr zur Verfügung stehen.

Das Problem betrifft die beiden Winterneuzugänge Ebeny Nguimba (SpVgg Schonnebeck) und Oluremi Martins Williams (SG Wattenscheid 09), die keine Spielberechtigung haben, folglich in dieser Saison nicht mehr für den TuS auflaufen dürfen und bis zum Sommer gesperrt wurden.

Den Fehler bemerkte Trainer Voß höchstpersönlich, obwohl die Verträge eigentlich nicht in seinen Aufgabenbereich fallen. "Mir ist nur wichtig: Ist der Spieler spielberechtigt oder nicht? Wenn ich aber das Gefühl habe, das, was ich gesehen habe, reicht nicht aus, dann fühle ich mich verantwortlich als Trainer, das zu klären", erklärte er gegenüber RevierSport. "Ich bin schon länger dabei und weiß einfach, dass es schwierig ist. Gerade in so einer Situation wo du so viele neue Spieler holst. Wir hatten ein Probetraining mit über 50 Spielern."

Williams mit Freigabe aus Wattenscheid - aber nicht aus Düsseldorf

Eine solche Spielberechtigung lag bei beiden Spielern zunächst vor, weshalb sie auch eingesetzt wurden. Kompliziert wurde es im Fall Williams: "Er ist vom Westfälischen Fußballverband erst freigeschaltet, aufgrund meiner Intervention anschließend gesperrt und dann wieder freigeschaltet worden. Daraufhin habe ich noch einmal mit dem Westfälischen Fußballverband gesprochen, wo mir Recht gegeben wurde, dass da ein Fehler passiert ist."

Auf den ersten Blick sah eigentlich alles korrekt aus, die Freigabe von Williams' Ex-Klub Wattenscheid lag vor. Dort war er allerdings Vertragsspieler, nun ist er zurück auf der Amateur-Ebene, weshalb die Freigabe der SGW unerheblich ist. Stattdessen bräuchte es die Freigabe von dem Verein, wo Williams zuletzt als Amateur auflief: TuRu Düsseldorf. "Sie waren da nicht bereit, eine Freigabe zu geben. Dadurch war das Thema durch", erklärte Voß.

Keine ordnungsgemäße Abmeldung bei Nguimba

Etwas einfacher ist die Lage bei Nguimba - wenngleich der Fall ähnlich kompliziert begann. Dort stellte der abgebende Verein, die SpVgg Schonnebeck, zwar eine Ablöseforderung, wäre mit dieser aber nicht durchgekommen, schätzte Voß ein. Der Trainer habe von der Ablöseforderung erst spät mitbekommen, eine Nachfrage beim Verband ergab dann, dass Schonnebeck nur 14 Tage Zeit gehabt hätte, um die Forderung einzureichen. "Diese Frist war abgelaufen, somit hatten sie keinen Anspruch mehr auf eine Entschädigungssumme."

Bei einer genaueren Prüfung stellte Voß dann aber fest: "Ebeny hat sich nicht ordnungsgemäß bis zum 31. Dezember 2023 abgemeldet. Er hat zwar einen Aufhebungsvertrag abgeschlossen und war in dem Glauben, mit diesem hätte er sich auch abgemeldet, aber so ist es nicht." Somit war das Hin-und-Her um eine mögliche Ablöse überfällig.

Kein Punktabzug - Droht das Pokal-Aus?

Bövinghausen muss nun zwar mit einem Ordnungsgeld rechnen, kommt aber um einen Punktabzug herum - schließlich wurden die Spiele in denen mindestens einer der beiden Spieler auflief verloren. Anders könnte das im Dortmunder Kreispokal aussehen. Dort setzte sich der TuS im Achtelfinale mit 2:0 gegen Bezirksligist Westfalia Huckarde durch - mit Williams und Nguimba auf dem Platz. Ob der Verein dadruch um das für den 20. März angesetzte Viertelfinale gegen den VfL Kemminghausen bangen muss, ist noch offen.

Viel mehr liegt der Fokus ohnehin darauf, in der Liga in die Spur zu finden und die Klasse zu halten. Dort gingen die ersten vier Partien des Jahres allesamt verloren - und nun fehlen zwei weitere Spieler. "Ich bin ein optimistischer Trainer. Ich schaue nicht zurück, sondern nach vorne und weiß, dass ich mich auf die Jungs verlassen kann, die da sind. Deswegen mache ich mir keine Sorgen", blickte Voß voraus.

Voß: "Sind kurz davor uns zu belohnen"

Der Coach betonte, dass die Auftritte seiner Mannschaft bei weitem nicht so schlecht gewesen sein, wie ein Blick auf die Ergebnisse vermuten ließe. Lediglich beim 0:5 in Brünninghausen sah er eine schlechte erste Halbzeit. "Die Jungs, die jetzt da und spielberechtigt sind, die haben Lust. Wir haben jetzt zwei richtig gute Trainingswochen gehabt und ich glaube, wir sind kurz davor uns auch entsprechend zu belohnen."

Gelingen soll das am besten schon am Sonntag (15 Uhr, live im RevierSport-Ticker), wenn es ins Lohrheidestadion zur SG Wattenscheid geht. Zur optimalen Vorbereitung ließ Voß seine Mannschaft extra auf einem Rasenplatz trainieren. "Wir gehen mit einer richtig breiten Brust in das Spiel und wissen um die Wichtigkeit", kündigte er an.