Regionalliga: Ratingen und KFC sagen Ja, SVS und ETB überlegen, für Sonsbeck ist es "Quatsch"

In der Oberliga Niederrhein müssen die Verfolger von den Sportfreunden Baumberg langsam eine Entscheidung treffen - heißt: Regionalliga-Lizenz beantragen oder nicht?

Die Sportfreunde Baumberg führen die Tabelle der Oberliga Niederrhein mit acht Punkten Vorsprung an. Die Monheimer sind auch der Topfavorit auf den Aufstieg in die Regionalliga West.

Die Frage bleibt aber: Wollen und können die Sportfreunde überhaupt in die 4. Liga gehen? Bis zum 2. April 2024 müssen die Vereine den Regionalliga-West-Antrag beim Westdeutschen Fußballverband (WDFV) abgeben.

"Der Stand ist, dass wir aktuell in der Nachbarschaft alles abklopfen. Selbstverständlich geht es hier ums Geld. Wir müssten ja eine Miete pro Spiel oder für alle 17 Heimspiele im Paket zahlen. Da müssen wir schauen, ob das machbar ist. Wir werden uns auf jeden Fall nicht übernehmen", sagte Baumbergs Boss Hans-Jürgen Schick gegenüber RevierSport.

Die Verfolger schauen natürlich genau hin, was in Monheim-Baumberg passiert. So auch Germania Ratingen 04/19. "Wir müssen es erst sportlich richten. Aktuell haben wir einige verletzte Spieler und sind nicht gut ins neue Jahr gestartet. Aber ich kann schon verraten, dass wir infrastrukturell vorbereitet wären und uns auch die Stadt Ratingen unterstützen würde. Wir werden den Antrag auf jeden Fall stellen", meinte Jens Stieghorst, erster Vorsitzender der Ratinger. Dass der KFC Uerdingen die infrastrukturellen Voraussetzungen besitzt und gerne aufsteigen würde, ist klar.

Beim VfB Hilden ist die Entscheidung ebenfalls schon gefallen: Der Vize-Meister der vergangenen beiden Spielzeiten verzichtet. Ähnlich sieht es beim Überraschungsteam SV Sonsbeck aus. "Das kommt nicht infrage. Das ist Quatsch. Wir werden keinen Antrag stellen", betonte Trainer Heinrich Losing.

Anders sieht es bei den Essener Klubs Spielvereinigung Schonnebeck und ETB Schwarz-Weiß aus.

"Wir warten jetzt noch einmal die sportliche Entwicklung ab. Wir spielen ja auch demnächst gegen Baumberg. Dann werden wir uns im Vorstand zusammensetzen und abwägen, ob es Sinn macht, eine Lizenz zu beantragen oder nicht. Im letzten Jahr haben wir es ja gemacht. Auf jeden Fall haben wir mit dem Stadion Uhlenkrug einen riesigen infrastrukturellen Vorteil", erklärte Günther Oberholz, ETB-Marketingchef.

"Wir müssen abwägen, ob es Sinn für uns macht. Das Ganze stellt uns natürlich vor große Aufgaben. Der Verein ist tätig und wird in den nächsten Tagen eine Entscheidung treffen", gab Dirk Tönnies, Trainer der Schonnebecker, einen Einblick in die Überlegungen im Vereinsumfeld.