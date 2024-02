Der ASC Dortmund fliegt auf den Aufstieg in die Regionalliga West zu und hat drei weitere Personalien für die kommende Saison fix gemacht.

Der ASC Dortmund steuert in hohem Tempo auf den erstmaligen Aufstieg in die Regionalliga West zu. "Die Jungs sind sich bewusst, wo man steht und was möglich ist. Sie sind heiß darauf, weiterzumachen", sagte Marco Stiepermann Anfang des Monats gegenüber RS - und feierte dann drei Siege in vier Spielen zum Jahresstart mit seinem Team.

Die Planungen für die kommende Saison sind längst in vollem Gange. Jetzt vermeldete der ASC drei Vertragsverlängerungen mit wichtigen Spielern: Julian Franke, Michael Marvin West und Florian Rausch gaben ihre Zusage für die nächste Spielzeit.

Der 23 Jahre alte Franke ist im Stiepermann-Team gesetzt und kommt auf der linken Abwehrseite oder in der Innenverteidigung zum Einsatz. "Julian ist einer unserer schnellsten Spieler und charakterlich über jeden Zweifel erhaben", sagt Sportchef Samir Habibovic über Franke, der bereits seit 2020 in Aplerbeck spielt und seitdem 59 Oberliga-Einsätze sammelte.

Auch West absolviert aktuell seine vierte Saison für die Dortmunder. Das frühere Talent von Rot-Weiss Essen sei vom ersten Tag an eine echte Verstärkung gewesen, lobt Habibovic den 22-jährigen Innenverteidiger. "Auf Michael ist immer Verlass."

Und mit Rausch bleibt ein 24-Jährige, der bereits seit 2019 im ASC-Trikot aufläuft. Aktuell befindet sich der Mittelfeldspieler in Topform: Drei Tore und zwei Vorlagen gelangen ihm in den vergangenen drei Partien. Habibovic: "Florian ist eines der größten Talente bei uns und hat die Fähigkeit, Spiele im Alleingang zu entscheiden."

Nun liegt es an dem Trio und dem weiteren ASC-Personal dafür zu sorgen, dass sie in der kommenden Saison viertklassig spielen. Mit Abnor Murati (zuletzt TuS Bövinghausen) steht zudem ein Neuzugang für die Spielzeit 2024/25 fest. Zunächst aber geht es in der Oberliga Westfalen weiter. Nächster Gegner im Aufstiegsrennen ist die SpVgg Erkenschwick am kommenden Sonntag (15.15 Uhr, RS-Liveticker).