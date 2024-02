Der VfB Homberg wirkt im neuen Jahr gefestigt. Vier Punkte aus zwei Partien und damit ein komfortabler Platz neun. Doch gerade herrscht vor allem eher Unmut.

Der VfB Homberg reitet sportlich gesehen momentan die Erfolgswelle in der Oberliga Niederrhein. Lange kam der VfB nicht aus der untersten Tabellenregion raus. Nun steht die Elf von Stefan Janßen auf einem gefestigten neunten Tabellenplatz. Der Abstand auf den Relegationsplatz beträgt sechs Zähler - auf den ersten direkten Abstiegsplatz sogar sieben.

Am vergangenen Wochenende gelang Homberg ein 2:0-Heimerfolg über den TVD Velbert. Doch es gibt auch etwas Unmut abseits des Platzes. Ahmad Jafari, Mann vor der Abwehr des VfB Homberg, setzte seine Prioritäten zuletzt auf eine andere sportliche Herausforderung.

Der Sechser des Oberligisten war Protagonist bei der "Baller League", eine Hallenmeisterschaft, die unter anderem von Mats Hummels und Lukas Podolski kreiert wurde. Bei Twitch, auf der Streamingplattform Joyn und im Fernsehen bei Pro 7 Maxx werden die Spiele, die stets montags stattfinden und jeweils zweimal 15 Minuten dauern, übertragen.

Die Baller League ist hochintensiv und von starkem Wettbewerb betrieben. Janßen ist kein Freund der Liga: "Die Verletzungsgefahr ist riesig. Denn die Intensität hat dort zugenommen. Doch vorher hat die Baller League nicht mit den Vereinen gesprochen, es gibt keinerlei Versicherung. Dabei stecken wir mitten im Abstiegskampf", wird der VfB-Trainer in der WAZ zitiert.

Was ist denn, wenn sich mal einer verletzt? Dann trägt nur der Verein die Konsequenzen. Die "Baller League" kann sich dann ja einfach den nächstbesten Spieler schnappen. Frank Hildebrandt

"Es gibt dieses Argument, dass es sich ja um die Freizeit der Spieler handelt. Aber dann müssen sich die Spieler eben zwischen ihrer Freizeit und dem Verein entscheiden", ergänzte Janßen. In der Mittelrheinliga hat Bonn-Endenich bereits seine eigenen Schlüsse für sich gezogen und fünf Spielern die Tür gezeigt.

Wir haben bei Frank Hildebrandt nachgefragt, wie er zu dem Thema steht.

Frank Hildebrandt, erst eine Frage zur Oberliga. Wie sehen Sie da die Lage beim VfB Homberg?

Wir sind auf einem guten Weg, dürfen uns allerdings nicht ausruhen. Am Freitag geht´s gegen Kleve und wir sind noch lange nicht auf einem gesicherten Ast. Mindestens die halbe Liga ist weiterhin abstiegsgefährdet.

Ahmad Jafari spielte zuletzt für die "Baller League". Wie sehen Sie diese Liga?

Ich persönlich bin absolut kein Fan von dieser Liga. Für mich ist das eine Spaßliga. Am Ende des Tages tragen nur die Vereine das Risiko, das mit diesem Modus verbunden ist. Was ist denn, wenn sich mal einer verletzt? Dann trägt nur der Verein die Konsequenzen. Die "Baller League" kann sich dann ja einfach den nächstbesten Spieler schnappen. Gerade in der Hallenumgebung kann das so schnell passieren."

Sie sehen auch die Verantwortlichen kritisch, oder?

Das ist einfach nicht professionell und fair gegenüber den Vereinen. Die Vertragspartner sind die Vereine und nicht diese Liga. Die Leute, die dieses Projekt mit initiiert haben, die haben doch selber gespielt oder spielen sogar noch aktiv. Gerade die sollten wissen, was das für Folgen für die Vereine haben kann. Das wundert mich, dass man das nicht sieht. Und ich kenne auch niemanden der da sagt, ey geil, dass mein Spieler da montags die Knochen hinhält.

Was ist mit Ihrem Spieler Jafari?

Ich sag mal so, wir waren nicht unbedingt glücklich, als wir das erfahren haben. Er hat uns allerdings versichert, dass er nur als Gastspieler da war und das wirklich eine einmalige Sache gewesen ist. Daher wollen wir das nicht weiter an die große Glocke hängen.

Gab es eine Ansage an die Mannschaft?

Wir haben der Mannschaft erzählt, dass wir die Teilnahme an dieser Liga nicht gutheißen und jegliche Anfrage verneinen werden. Bisher gab es allerdings auch niemanden, der Interesse bekundet hat. Ich hoffe, dass sich diese Liga nicht durchsetzt. Ansonsten hätten wir eine Parallelgesellschaft im Fußball.