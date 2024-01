Der SV Schermbeck steht punktgleich mit dem ASC Dortmund auf dem dritten Platz der Oberliga Westfalen und kann auf den Aufstieg schielen. Doch die Vorbereitung im Winter lief unrund.

Die Hinrunde in der Oberliga Westfalen lief ausgezeichnet, der SV Schermbeck steht auf dem 3. Tabellenplatz, punktgleich mit dem ASC Dortmund. Die Wintervorbereitung lief aber nicht so gut, beide Testspiele gingen deutlich verloren. Gegen die U23 von Schalke 04 verlor Schermbeck mit 1:5, gegen den TVD Velbert setzte es gar ein 0:6. RS sprach mit Spielertrainer Richard Weber, der den erkrankten Sleiman Salha vertrat.

Herr Weber, 0:6 gegen TVD Velbert, zur Pause bereits 0:5. Was war los?

Was war los, eine berechtigte Frage. In der ersten Halbzeit lief nicht viel, es war eine Nichtleistung von fast allen. Wir haben es TVD, bei aller Qualität, die die Jungs haben, viel zu einfach gemacht, Tore zu schießen. Gegen den Ball waren wir einfach viel zu schwach.

Insgesamt liefen beide Testspiele nicht gut, auch gegen die U23 von Schalke 04 gab es ein 1:5.

Beide Spiele können nicht verglichen werden. Gegen Schalke waren wir in im ersten Durchgang mindestens ebenbürtig. Aber insgesamt war es keine einfache Vorbereitung. Wir hatten leider nur die beiden Testspiele, drei wichtige Spieler sind immer noch krank. Wir wollen natürlich nach vorn blicken, aber diese Vorbereitung können wir, gerade als Trainer, nicht einfach abhaken. Da haben wir schon ein oder zwei Tage daran zu knabbern.

Dennoch geht es nächste Woche los, wie zuversichtlich ist die Mannschaft vor dem Rückrundenstart?

Mit TuS Ennepetal haben wir noch eine Rechnung offen, gegen die haben wir am ersten Spieltag 0:1 verloren. Vielleicht war die Vorbereitung jetzt auch noch einmal der Schuss vor den Bug, den die Mannschaft benötigte.

Wir wollen in jedem Spiel punkten und noch ein paar Siege einfahren. Richard Weber

Sie haben mit Tolga Cokkosan, Veith Walde und Michael Olczyk im Winter drei neue Spieler verpflichtet. Ist die Mannschaft stärker als in der Hinrunde?

In der Breite, mit Sicherheit. Die drei haben alle eine gute, individuelle Qualität. Aber auch die Jungs müssen sich im Training anbieten und aufdrängen. Insgesamt können wir nicht so auftreten wie heute, das müssen wir in der kommenden Trainingswoche beweisen.

Sie stehen momentan punktgleich mit dem Aufstiegsplatz auf Platz Drei. Da muss das Ziel jetzt doch Aufstieg lauten, oder?

Auch wenn sich das abgedroschen anhört, wir tun gut daran, nur von Spiel zu Spiel zu schauen. Das hat uns in der Hinrunde auch so stark gemacht. Wir haben es vielen Mannschaften schwer gemacht. Wir wollen in jedem Spiel punkten und noch ein paar Siege einfahren. Mit dem ASC Dortmund und Lotte gibt es zwei Kontrahenten, die noch einmal ganz andere Möglichkeiten haben als wir. Aber klar, ich muss nichts anderes erzählen: Wir wollen uns schon oben festbeißen.