Homberg-Trainer Janßen über Transfers: "Das werden noch spannende Tage"

Für den VfB Homberg ist die Vorbereitung auf die Rückrunde im vollen Gang. Trainer Stefan Janßen verrät, dass die Kaderplanung noch nicht abgeschlossen ist.

Das erste Testspiel in diesem Jahr ist für den VfB Homberg ist geschafft. Am Sonntagnachmittag war die TSG Sprockhövel zu Gast am Rheindeich. Die beiden Oberligateams trennten sich mit einem 1:1.

Die Vorbereitungen auf das erste Ligaspiel sind beim Tabellenelften der Oberliga Niederrhein also im vollen Gang. Um sich bestmöglich auf die Rückrunde vorzubereiten, sind drei weitere Testspiele für den VfB geplant. Trainer Stefan Janßen betont: "Es ist wichtig, dass wir die Vorbereitung gut zu Ende bringen und uns dann auf das erste Ligaspiel konzentrieren. Zum Ende der Vorbereitung wird es immer etwas schneller. Am Anfang hast du die langen Läufe und legst da die Grundlage. Jetzt sind wir so weit, dass wir kürzer und schneller werden und wir freuen uns auf die kommenden Testspiele."

16 der 17 Rückrundenspiele müssen noch absolviert werden. Bis zum ersten Pflichtspiel ist es aber noch etwas hin. Erst am 18. Februar steht die erste Ligapartie in diesem Jahr für die Duisburger an. Das Jahr beginnt direkt mit einem wichtigen Kellerduell. Der VfB ist dann zu Gast beim SC St. Tönis, der auf dem ersten der voraussichtlich vier Abstiegsplätze, mit nur drei Punkten weniger, überwintert.

Es soll ein Auswärtssieg her, doch das könnte sich schwierig gestalten. Denn: Der VfB Homberg hat bisher kein Auswärtsspiel in der laufenden Saison gewonnen, nur einen einzigen Punkt konnte die Mannschaft von Janßen bisher aus den gegnerischen Stadien mitnehmen – der schlechteste Wert der Liga. Das weiß auch der VfB-Trainer: "Viel schlechter geht es vom Ergebnis her nicht. Was wir anders machen müssen? Einfach erfolgreicher sein!"

Gegen den SC St. Tönis soll dann endlich der erste Dreier aus einem Auswärtsspiel her. Wie seiner Mannschaft das gelingen soll, weiß Janßen noch nicht. Er scherzt: "Ich lasse mir da noch was einfallen. Ob wir gemeinsam singen, frühstücken gehen oder ob wir am Samstagabend zusammen in die Sauna gehen, das weiß ich noch nicht."

Ich lasse mir da noch was einfallen. Ob wir gemeinsam singen, frühstücken gehen oder ob wir am Samstagabend zusammen in die Sauna gehen, das weiß ich noch nicht. Stefan Janßen

Vielleicht können die zwei Neuzugänge dabei helfen. In diesem Winter konnte der VfB bereits Ryo Iwata und Luca Happe für sich gewinnen. Ryo Iwata soll die Lücke schließen, die der Abgang von Kaito Nakamikawa (- RevierSport berichtete -) verursacht hat. Luca Happe, der bereits in der Hinrunde der vergangenen Saison im Kader des VfB stand, kommt nun zurück und konnte sein Können in der zweiten Halbzeit des Testspiels schon unter Beweis stellen.

Die Kaderplanungen seien aber noch nicht abgeschlossen, erklärt der VfB-Trainer: "Wir wollen noch ein, zwei neue Spieler dazu holen. Das werden noch spannende zehn Tage, in denen wir höchstwahrscheinlich noch ein oder zwei neue Spieler dazu bekommen. Dann müssen wir so schnell wie möglich die besten Elf zusammensuchen."