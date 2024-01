VfB Homberg: Leistungsträger muss Deutschland verlassen - VfB sauer auf die Politik

Der VfB Homberg verliert Kaito Nakamikawa, weil der Deutschland verlassen muss. In Homberg herrscht großes Unverständnis.

Der VfB Homberg überwintert in der Oberliga Niederrhein auf dem elften Platz. Allerdings sind es nur drei Zähler bis zum ersten Abstiegsrang.

Da braucht die Mannschaft von Trainer Stefan Janßen jeden Spieler, um den Klassenerhalt in der Restrunde zu sichern. Doch ausgerechnet die Politik macht dem VfB einen Strich durch die Rechnung, wie der VfB nun mitteilte.

Bitter für die Homberger, noch bitterer für Kaito Nakamikawa. Denn der musste in seine japanische Heimat zurückkehren, die Homberger zeigten sich schwer enttäuscht.

Der 22-jährige Außenverteidiger, der in der nördlich von Tokio gelegenen Stadt Tochigi geboren und aufgewachsen ist, wohnte seit 2021 in Düsseldorf und war dort als Fußballtrainer für japanische Kinder tätig.

Im Sommer 2022 wechselte er von TuS Haltern nach Homberg und kam 2022/2023 in der Oberliga Niederrhein zu 38 von 40 möglichen Einsätzen, bei denen ihm zwei Tore gelangen. In der laufenden Saison stand er 15 Mal auf dem Feld.

Bei dieser Anzahl von Begegnungen wird es bleiben, denn Nakamikawa ist bereits nicht mehr in Deutschland, er hat keine weitere Aufenthaltsgenehmigung bekommen.

Es ist wohl leider so, dass man seit Jahren einfach nur noch resignierend auf die deutsche Ausländerpolitik schauen kann Wolfgang Graf

Hombergs Abteilungsleiter Wolfgang Graf bedauert: "Mir ist vollkommen unverständlich, dass Kaito, der keinem sozialen Sicherungssystem der Bundesrepublik Deutschland zur Last gefallen ist, unser Land verlassen muss. Es ist wohl leider so, dass man seit Jahren einfach nur noch resignierend auf die deutsche Ausländerpolitik schauen kann. Ich möchte Kaito wünschen, dass er in Japan seinen sportlichen und privaten Weg erfolgreich weitergehen kann.“

Vor wenigen Wochen antwortete Hombergs Sportlicher Leiter Frank Hildebrandt noch so, als er von RS nach seinem bittersten Moment der Hinrunde gefragt wurde: "Wenn es ein Scheiß-Spiel gab, dann war es gegen Ratingen. Da haben wir trotz 85 Minuten in Überzahl 0:3 verloren. Wir haben es nicht hingekriegt, aus der Überzahl irgendwie einen Vorteil zu ziehen. Das war ein total gebrauchter Tag."

Vermutlich würde seine Antwort nun anders ausfallen...