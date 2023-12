SV Schermbeck: Zehn Jahre in der Knappenschmiede - Ehemaliges Schalke-Talent kommt

Der SV Schermbeck hat eine überragende Hinrunde absolviert und steht nach 17 Spielen auf Platz drei. Und der Kader wird nun weiter verstärkt.

17 Spiele und 37 Punkte: Der SV Schermbeck überwintert gerade einmal drei Zähler hinter Spitzenreiter Sportfreunde Lotte.

Dass die Schermbecker in der Rückrunde noch einiges vorhaben, beweist auch dieser Winter-Transfer.

Michael Olczyk wird ab dem 1. Januar 2024 zum Kader des westfälischen Oberligisten gehören und die Mannschaft von Sleiman Salha und Richard Weber verstärken. Das teilte Sportchef Cem Kara gegenüber RevierSport mit.

"Michael ist ein Dorstener Junge und wohnt fünf Minuten von Schermbeck entfernt. Er hat seinen Lebensmittelpunkt wieder nach Dorsten verlegt und deshalb passt das perfekt. Ich war schon länger an ihn dran. Aber jetzt hat das geklappt. Er beginnt einen Job ab dem 1. Januar und das kann er mit dem Oberligafußball bei uns super kombinieren. Er wird den Konkurrenzkampf beleben. Wir freuen uns, dass er dazustößt", erklärt Kara.

Dass die Schermbecker die ersten beiden Plätze, die den Aufstieg in die Regionalliga West bedeuten würden, im Visier haben, bestätigt die Kara-Aussage: "Wir sind nah dran und am Ende werden Kleinigkeiten entscheiden. Wir wollen uns nachsagen lassen, dass wir nicht alles versucht haben diese große Chance zu nutzen. Auch deshalb haben wir die Gelgenehit genutzt und Michael Olczyk verpflichtet. Er bringt eine große Qualität mit. Wir ruhen uns jetzt aus und greifen im neuen Jahr wieder an."

Rechtsverteidiger Olczyk, der aus Dorsten stammt, war seit Sommer 2023 ohne Verein. Zuletzt stand er beim Nordost-Regionalligisten Berliner AK unter Vertrag. Der Deutsch-Pole spielte, bevor er die Knappenschmiede des FC Schalke 04 im Sommer 2017 nach zehn Jahren verließ, auch für die polnischen Klubs Olimpia Grudziadz und Arka Gdynia. Er kann auf insgesamt 25 Einsätze in der Regionalliga und immerhin acht Spiele in der höchsten polnischen Spielklasse, der Ekstraklasa, zurückblicken.