SG Wattenscheid: Fünf Spieler dürfen gehen - Absage von Ex-Nationalspieler

Bei der SG Wattenscheid 09 hat der Kader-Umbau noch vor Weihnachten begonnen. Der erste Zugang ist fix, fünf Mann dürfen den Verein verlassen. RS kennt die Namen der Spieler.

Umut Yildiz, so lautet der Name des ersten Winterzugangs der SG Wattenscheid 09. Der Flügelflitzer kehrt somit vom TuS Bövinghausen an seine alte Wirkungsstätte zurück. RevierSport berichtete am Donnerstag (21. Dezember) über diesen Transfer.

Schon vor dem abgesagten und letzten Clarholz-Spiel vor der Winterpause hatte Engin Yavuzaslan gegenüber RevierSport betont: "Wir machen kein Geheimnis daraus, dass wir personell etwas machen werden. Wie viele Spieler es im Endeffekt sein werden, wissen wir aktuell noch nicht."

Mit Niklas Lübcke und Nico Thier sind nach RS-Informationen zwei weitere Bövinghausen-Akteure an der Lohrheide ein Thema.

Wie viele Jungs nach Yildiz folgen werden, bleibt abzuwarten. Klar ist aber auch, dass aktuelle Spieler für Zugänge Platz machen müssen. Auch hier betonte der Wattenscheid-Trainer. "Wir werden den Kader reduzieren."

Am Nikolaustag, dem 6. Dezember 2024, stellte die SG Wattenscheid 09 mit Christopher Pache einen neuen Co-Trainer und damit Nachfolger für Timo Janczak vor. Wie RevierSport nun erfuhr, war der Wunschkandidat aber ein anderer: nämlich David Odonkor, der vor wenigen Tagen als Cheftrainer beim Landesligisten Blau-Weiß Mintard unterschrieb. "Ja, ich habe auch mit Wattenscheid gesprochen. Die Anfrage hat mir geschmeichelt. Aber im Endeffekt habe ich den Verantwortlichen abgesagt", verriet der 90-malige Bundesligaspieler und 16-fache deutsche Nationalspieler gegenüber unserer Redaktion.

Wie RevierSport erfuhr, hat die sportliche Führung um Coach Yavuzaslan und Sportchef Hartmut Fahnenstich Lars Holm, Ahmed Kulalic, Blerton Muharremi, Yutaro Ichimura und Oluremi Martins Williams mitgeteilt, dass sie sportlich keine Rolle mehr spielen und sich im Januar 2024 neue Vereine suchen dürfen.

Die Einsatzzeiten der Streichkandidaten hielten sich auch in Grenzen Kulalic kam überhaupt nicht zum Spielen, Holm kommt auf 90, Muharremi auf 428, Ichimura auf 224 und Williams auf 753 Einsatzminuten.

Die Wattenscheider müssen als Oberliga-Westfalen-Schlusslicht im neuen Jahr eine Aufholjagd starten. Dann wohl auch neben Yildiz mit weiteren Zugängen.

Coach Yavuzaslan weiß ganz genau aus welchem Holz zukünftige Wattenscheid-Spieler geschnitzt sein müssen. Yavuzaslan betonte: "Bei Wattenscheid hast du immer Druck. Die Fans erwarten, und das zurecht, dass die Mannschaft allen voran in den Heimspielen marschiert. Die Spieler müssen mit dem Druck umgehen und diesem gewachsen sein. Das ist Wattenscheid. Wer damit nicht klar kommt, ist hier fehl am Platz."