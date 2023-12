Die Sportfreunde Baumberg mussten beim VfB Homberg die zweite Saisonniederlage einstecken. Mit dem Auftritt seiner Mannschaft war Salah El Halimi dennoch zufrieden.

Erst zum zweiten Mal in dieser Saison mussten sich die Sportfreunde Baumberg am Wochenende geschlagen geben. Beim VfB Homberg kassierte der Tabellenführer der Oberliga Niederrhein in der 86. Minute einen Nackenschlag durch Nick Redam und unterlag mit 0:1.

"Eigentlich war es echt ein richtig gutes Spiel von meiner Mannschaft. Die Jungs haben es richtig gut umgesetzt", betont Salah El Halimi. Der Trainer habe seine Mannschaft taktisch etwas umstellen müssen. "Wir sind eigentlich eine Mannschaft, die den Ball laufen lässt, aber das war auf dem Platz nicht so möglich. Trotzdem haben wir es gut gemacht und eine gute Kombination aus Passspiel und langen Bällen gefunden."

0:1 fällt "genau in die Drangphase"

Nach einer noch relativ ausgeglichenen Halbzeit sah El Halimi seine Mannschaft nach dem Seitenwechsel im Vorteil. "Gerade in den letzten 20 Minuten hatten wir vier hochkarätige Chancen, davon zwei hundertprozentige", erinnert sich der Coach. "Genau in dieser Drangphase, wo man eigentlich gedacht hat, das 1:0 für uns liegt in der Luft, da bekommen wir aus einem eigenen Freistoß einen ganz blöden Konter. Wir haben eigentlich zunächst gut abgesichert, dann aber den Ball unterschätzt", die Einladung nahm der VfB dankend an. "So machen sie dann, ich nenne es mal glücklich, das 1:0 und nehmen die drei Punkte mit. Am Ende fragt keiner mehr, wieso oder weshalb."

Besonders bitter für die Sportfreunde: Mit einem Sieg in Homberg hätte man den Vorsprung an der Spitze schon auf acht Punkte ausbauen können, weil Verfolger Ratingen im Parallelspiel gegen den SC St. Tönis ebenfalls unterlag (1:2).

Der Tabellenkonstellation schenkt El Halimi allerdings keine Beachtung. "Wir gucken nur auf uns. Es ist uns egal, was Ratingen oder die anderen Mannschaften dahinter machen. Das Wichtigste ist einfach, auf sich selbst zu gucken. Diese Mannschaften werden ja dann später genau so sagen: 'Hätten wir mal gepunktet, als die etwas liegenlassen haben.'"

Ich sage immer noch, dass die Liga sehr, sehr ausgeglichen ist. Man hat jede Woche eine Überraschung dabei. Salah El Halimi

Viel mehr wollte der Coach eine Steigerung im Vergleich zur ersten Saisonniederlage in Kleve (1:3) sehen. Auch dort mussten sich die Sportfreunde dem Platz anpassen, kamen damit aber nicht so gut zurecht. "Das hat die Mannschaft diesmal echt gut gemacht, deswegen war es schade", hadert El Halimi und fügt an: "So ist halt die Liga. Es gewinnt nicht immer der Bessere und vor allem kannst du das Ergebnis nicht von vorneherein tippen. Ich sage immer noch, dass die Liga sehr, sehr ausgeglichen ist. Man hat jede Woche eine Überraschung dabei."

Für eine solche Überraschung will am Samstag (14.15 Uhr) sicherlich auch der SV Sonsbeck sorgen, der den Spitzenreiter zum Rückrunden-Auftakt und gleichzeitig letzten Pflichtspiel des Jahres empfängt.