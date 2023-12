Oberliga Niederrhein: Der ETB SW Essen verpflichtet Kapitän aus der Oberliga Niedersachsen

Der ETB SW Essen hat den ersten Zugang für die Rückrunde in der Oberliga Niederrhein verpflichtet. Es kommt ein erfahrener Abwehrspieler.

Talente hat der ETB SW Essen derzeit schon genug im Kader. Daher hat sich der Klub aus der Oberliga Niederrhein für die Rückrunde mit einem Abwehrspieler verstärkt, der schon eine gewissen Erfahrung mitbringt.

Vom TuS Bersenbrück, dem Tabellenzweiten der Oberliga Niedersachsen, wechselt David Leinweber zum Uhlenkrug. Der 27-jährige Verteidiger spielte bereits seit 2015 für Bersenbrück und führte die Mannschaft in den letzten anderthalb Jahren als Kapitän an.

Vorteil für den ETB: Leinweber zieht zu seiner Freundin, die in Essen wohnt. Er betont: "Der Wechsel zum ETB kam über meinen Bekannten Lennard Maßmann zustande, der ja noch bis zum Sommer 2022 hier gespielt und mir positive Dinge über seinen Ex-Klub berichtet hat. Ich hatte dann ein sehr gutes Gespräch mit Karl Weiß. Ausschlaggebend war dann mein Treffen mit ETB-Trainer Damian Apfeld. Wie er allgemein und mit mir plant, hat mir sehr gut gefallen. Hinzu kommt, dass es mich sehr reizt, als erfahrener Spieler in unserer sehr jungen Truppe zu spielen. Diese Aufgabe nehme ich gerne an und freue mich sehr darauf. Die Oberliga Niederrhein klingt sehr interessant und den Sprung in diese Liga traue ich mir auch durchaus zu. Ich möchte mithelfen, dass wir unsere Ziele erreichen und in der Tabelle noch weiter nach oben klettern können.“

Nach dem 2:0 beim 1. FC Kleve am Wochenende stehen die Essener bereits auf dem neunten Platz. Am letzten Spieltag vor der Winterpause geht es für den ETB am Freitag (15. Dezember, 19:30 Uhr) zum SV Straelen.

Apfeld freut sich im Vorfeld aber erstmal über den neuen Spieler: "Wir freuen uns über die Verpflichtung von David Leinweber in der Winterpause, die ungewöhnlich ist zu diesem Zeitpunkt, weil man in der Winterpause sonst nicht unbedingt den Kapitän und Dauerbrenner vom aktuellen Zweiten der Oberliga Niedersachsen bekommt. Sein Umzug nach Essen spielt uns da natürlich in die Karten. Er wird uns definitiv noch mal Qualität in den Kader bringen. Sportlich auf dem Spielfeld, aber auch neben dem Platz wird er uns sicherlich weiterhelfen. Er wird unsere Führungsspieler noch weiter stärken und das ist für uns als junge Mannschaft wichtig. Somit ist David ein sehr wichtiger Baustein, den wir generell jetzt nach einem halben Jahr anpacken wollten."