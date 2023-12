Oberliga Niederrhein: Schonnebeck schockt Hamborn, Spitzenreiter patzt, Verfolger auch

In der Oberliga Niederrhein stand der 17. Spieltag auf dem Programm. Nur wenige Spitzenteams konnten ihrer Favoritenrolle gerecht werden.

Vor den sieben Spielen am Sonntag in der Oberliga Niederrhein gab es eine Partie am Freitag und eine am Samstag. Zum Start des Spieltags besiegte der SV Straelen Adler Union Frintrop souverän mit 3:0.

Am Samstag gab es dann die große Überraschung, denn der KFC Uerdingen musste sich zuhause mit 0:2 dem FC Büderich geschlagen geben. Es war die erste Pleite nach sechs Ligadreiern in Serie.

Sonntag dann die nächste Überraschung. Denn Spitzenreiter SF Baumberg verlor beim VfB Homberg mit 0:1. Nick Noah Redam traf kurz vor dem Ende zum 1:0 - das den VfB in der Tabelle auf Rang elf klettern ließ.

Und Überraschung Nummer drei folgte auch: Denn Ratingen konnten den Baumberg-Patzer nicht nutzen. Beim SC St. Tönis gab es eine unerwartete 1:3-Niederlage. Dadurch hat Baumberg noch fünf Punkte Vorsprung auf Ratingen auf Rang zwei.

Der ETB SW Essen löste seine Auswärtsaufgabe beim 1. FC Kleve mit 2:0. Die Treffer fielen spät, Samuel Owusu Addai und Guiliano Zimmerling trafen nach 72 und 88 Minuten zum Auswärtssieg. Für Kleve wird die Krise immer größer, der FCK gewann keines seiner letzten sechs Spiele.

Ähnlich wie der ETB und Homberg wollten es auch die SF Hamborn gegen Schonnebeck machen. Und es sah lange gut aus, Hamborn führte 2:0 - bis kurz vor dem Ende. Doch dann kam der Gast aus Essen durch späte Tore von Thorben Kern (83.) und Thomas Denker (92.) zurück und entführten einen Zähler. Hamborn liegt daher weiter nur zwei Zähler vor dem ersten Abstiegsrang.

Den belegt der TSV Meerbusch nach dem 1:3 beim VfB Hilden. Neuer Tabellenletzter ist nach dem Spieltag der Mülheimer FC, der durch einen späten Treffer von Eun-Seok Ko mit 0:1 beim TVD Velbert unterlag. Wobei es vier Absteiger gibt, aber die letzten sechs Teams liegen aktuell nur vier Zähler auseinander.

In der letzten Partie konnte sich der SV Sonsbeck bei Union Nettetal mit 2:1 durchsetzen.