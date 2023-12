Oberliga Niederrhein: Krise beim VfB Homberg? "Kann man so nicht sagen"

Der VfB Homberg schafft es aktuell nicht, sich zu befreien. Mit der Niederlage gegen den Tabellenletzten FC Büderich, bleibt der VfB ein Kandidat für die Abstiegsränge.

Es sah alles nicht so schlecht aus. Mit dem Sieg gegen die SpVg Schonnebeck am 19. November (2:1) hatte der VfB Homberg die Gelegenheit in den folgenden Spielen einen entscheidenden Sprung aus der Abstiegszone zu schaffen. Gegen ETB SW Essen (1:3) und nun sogar gegen den FC Büderich (0:2) setzte es jedoch Niederlagen. Nun steht die Elf von Trainer Stefan Janßen wieder ganz tief im Dickicht der gefährlichen Zone. Nur drei Punkte trennt den VfB vom ersten direkten Abstiegsplatz.

Homberg befindet sich somit in einer erneuten Krise. Sportlicher Leiter, Frank Hildebrandt, will dieses Wort allerdings nicht in den Mund nehmen: "So würde ich das nicht nennen. Wir erarbeiten uns immer etwas und hauen uns das meistens auswärts wieder um. Unsere Auswärtsmisere macht uns das Leben extrem schwer. Es ist leider nicht erklärbar. Dennoch ist es nichts Dramatisches - aber eben nicht alles super."

Ausgerechnet in dieser Phase treffen die kriselnden Homberger auf den Tabellenführer, die Sportfreunde Baumberg. Hildebrandt blickt demütig auf die Partie: "Ein Blick auf die Tabelle reicht um auszumachen, wer der Favorit in dieser Partie sein wird. Baumberg spielt eine sehr starke Saison ohne eine kleine Schwächephase bisher. Wir haben nichts zu verlieren. Für uns zählt trotzdem jeder Punkt. Es sind noch zwei Spiele bis zur Winterpause, da sind wir beide Male definitiv nicht der Favorit (erst Baumberg, dann KFC Uerdingen, Anm. d. Red.). Wenn die Langzeitverletzten in der Pause zu uns stoßen, werden wir gucke,n was die Rückrunde so bringt. Fakt ist aber: Wir müssen dann auch anfangen, auswärts zu punkten."

Wenn wir einen Spieler holen, dann aber mit der Gewissheit, dass er uns wirklich sportlich hilft. Frank Hildebrandt

Der Winter steht vor der Tür und bietet Zeit für Verbesserungen. Hildebrandt weiß ganz genau, welche Art Spieler er zum VfB Homberg losten möchte: "Es wird bei uns sicherlich kein großer Umbruch stattfinden. Dafür sehe ich unseren Kader zu gut beziehungsweise nicht großartig zu verbessern. Der Markt im Winter gibt vor allem meist wenig her. Wenn wir einen Spieler holen, dann aber mit der Gewissheit, dass er uns wirklich sportlich hilft. Er muss mehr Qualität mitbringen, als wir ohnehin bereits auf dieser Position besitzen."