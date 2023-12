SV Schermbeck: Vor Spitzenspiel: "Lotte spielt in einer anderen Liga als wir"

Bereits am Freitagabend steigt das Spitzenspiel in der Oberliga Westfalen. Der SV Schermbeck reist zu den SF Lotte. Schermbeck-Trainer Sleiman Salha sieht die Rollen klar verteilt.

Sieben Spiele, sieben Siege. So sieht nicht nur die Heimbilanz der Sportfreunde Lotte aus, sondern ebenfalls die bisherigen Auswärtsspiele des SV Schermbeck. Passend also, dass beide am 16. Spieltag der Oberliga Westfalen in Lotte zu einem echten Spitzenspiel aufeinandertreffen.

Jedes Spiel auswärts gewonnen, zusätzlich vier der letzten fünf Liga-Partien – die Brust könnte kaum breiter sein als beim SV Schermbeck. Jetzt geht es zu den Sportfreunden aus Lotte. Sleiman Salha, Schermbeck-Trainer, sieht die Favoritenrolle klar bei den Gastgebern. „Es ist ein Spitzenspiel, aber abgesehen davon, was auf dem Platz passiert, spielt Lotte in einer ganz anderen Liga als wir. Gleichwohl fahren wir mit Selbstbewusstsein nach Lotte.“

Und das zurecht, betrachtet man die Auswärtsstatistik. So richtig erklären kann es sich der Übungsleiter aber auch nicht. „Es ist natürlich nicht so, dass wir für Auswärtsspiele ein anderes Rezept haben. Aber ja, wir sind auswärts noch punktverlustfrei.“

Soll diese Serie weitergehen, müsste also ein Sieg beim Tabellenführer her, der in der Liga marschiert und den Platz an der Tabellenspitze logischerweise nicht mehr abgeben möchte. „Lotte ist gerade richtig gut drauf, wir aber auch. Man hat es auch in der Trainingswoche gemerkt, dass wir den Anspruch an uns selbst haben, das Spiel bestmöglich zu bestreiten“, freut sich Salha.

„Wir standen letztes Jahr an einer ähnlichen Position wie heute. Allerdings haben wir uns in der Rückrunde, sicher auch aufgrund des Todes von Bilal-Can Özkara, kaum noch entwickelt. Das war in der Hinrunde anders, wir sind für jeden Gegner unangenehm.“ Sleiman Salha

Eine besondere Vorbereitung habe es vor dem Spitzenspiel aber nicht gegeben, auch wenn Lotte mit über drei erzielten Treffern pro Partie die beste Offensive stellt. „Wir bereiten uns immer sehr gegnerorientiert vor“, so der Übungsleiter. „Das ist natürlich auch bei Lotte so. Wir haben uns ein bis zwei Methoden gegen ihre Offensive überlegt. So können wir da flexibel bleiben.“

Vor der Saison sprach Salha davon, den Verein nach vorn zu bringen und eine Entwicklung anzustoßen. „Wir standen letztes Jahr an einer ähnlichen Position wie heute. Allerdings haben wir uns in der Rückrunde, sicher auch aufgrund des Todes von Bilal-Can Özkara, kaum noch entwickelt. Das war in der Hinrunde anders, wir sind für jeden Gegner unangenehm.“

Die Chance, zu beweisen, wie weit die Entwicklung vorangeschritten ist, bietet sich also am Freitag bei den SF Lotte. Anstoß im Stadion am Lotter Kreuz ist um 19:30 Uhr.