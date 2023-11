Oberliga Niederrhein: KFC Uerdingen feiert späten Siegtreffer, Straelen gewinnt ebenfalls

Der KFC Uerdingen gewinnt gegen Germania Ratingen und setzt sich wieder in der Spitzengruppe fest. Der SV Straelen gewinnt eine intensive Partie gegen Sonsbeck.

In der Oberliga Niederrhein wird an diesem Wochenende der 16. Spieltag ausgetragen. Während sieben Begegnungen am Sonntag (19. November, ab 14.30 Uhr im RevierSport-Liveticker) anstehen, wurde nicht nur an der Grotenburg bereits am Samstag gespielt.

An der traditionsreichen Spielstätte vom KFC Uerdingen war Germania Ratingen 04/19 zu Gast. Für beide ein wichtiges Spiel: Während der KFC den Abstand auf den Zweitplatzierten aus Ratingen auf vier Zähler schrumpfen lassen wollte, ging es für die Gäste darum, über Nacht die Sportfreunde Baumberg von der Tabellenspitze zu verdrängen.

Nachdem es in der ersten Hälfte keine Treffer zu sehen gab,... In die Schlussphase hinein kam dann richtig Stimmung in die Grotenburg. Denn der Ratinger Mike Koenders, erst kurz zuvor eingewechselt, sah wegen eines harten Einsteigens gegen Alexander Lipinski (74.) glatt Rot - der KFC in der letzten Viertelstunde in Überzahl! Auch KFC Trainer Marcus John sah Rot, wohl wegen lautstarker Beschwerden über das Einsteigen des Ratingers.

Alles war bereit für den Heimsieg. Und tatsächlich sollte dieser noch gelingen. Hinata Gonda überwand Gäste-Keeper Luca Fenzl in der 89. Minute und erzielte das Tor des Tages. Jubel in der Grotenburg - und bei den Sportfreunden Baumberg, die ihre Tabellenführung am Sonntag (14.30 Uhr) gegen den FC Büderich ausbauen können. Der KFC Uerdingen ist zumindest für knapp einen Tag Dritter.

Straelen siegt gegen Sonsbeck Im Parallelspiel empfing der SV Straelen an der Römerstraße den SV Sonsbeck. In einer temporeichen und intensiven Begegnungen schenkten sich beide nichts, mit einem knappen 2:1 für Straelen ging es in die Kabine. Tom Hirsch (7.) und Pedro Cejas trafen für die Hausherren, Robin Schoofs konnte zwischenzeitlich ausgleichen.

Nach dem Seitenwechsel war es weiter eine muntere und recht ausgeglichene Partie, in der sich der regionalliga-Absteiger aus Straelen aber dann doch durchsetzte: Markus Müller köpfte in der 80. Minute das 3:1 für die Gastgeber. Dabei blieb es auch bis zum Abpfiff.