Oberliga Niederrhein: Schonnebecks Tönnies nach Topspielen - "Wurden brutal bestraft"

Nach zwei deutlichen Niederlagen will die Spvg Schonnebeck wieder zurück in die Erfolgsspur. Einen ersten Schritt kann die Mannschaft von Dirk Tönnies gegen den FC Büderich machen.

In den letzten zwei Partien musste sich die Spvg Schonnebeck gegen zwei Topklubs geschlagen geben. Durch ein 0:4 gegen die Sportfreunde aus Baumberg und eine 1:4-Niederlage gegen Ratingen 04/19 rutschte Schonnebeck in der Oberliga Niederrhein vom zweiten auf den vierten Platz.

Trainer-Urgestein Dirk Tönnies kennt den Grund dafür: “Wir haben gegen zwei Hammer-Gegner gespielt. Wir haben zu viele individuelle Fehler gemacht und wurden dafür brutal bestraft. Unsere Fehlerquote war einfach viel zu hoch. Wir wissen jetzt, woran wir arbeiten müssen und nehmen aus den Spielen viel mit.”

Man könnte meinen, dass Spitzenreiter Baumberg und der Tabellenzweite Ratingen einfach eine Klasse besser sind. Tönnies ist anderer Meinung: “Ich würde nicht davon reden, dass wir nicht mithalten können. Wir haben die zweitjüngste Mannschaft der Liga. Es ist normal, dass die jüngeren Spieler mehr individuelle Fehler machen. Wir ziehen aber Lehren aus den letzten Partien und arbeiten daran. Die Jungs machen auch noch ihre Entwicklungen mit dem Verein.”

Der Schonnebeck-Coach betont: “Es ist sehr wichtig, dass wir jetzt wieder in die Erfolgsspur finden. Wir stehen auf Rang vier und wir wollen da oben bleiben. Unser Ziel ist es, am Ende zwischen Platz eins und fünf zu stehen. Dafür müssen wir weiter Gas geben.”

Am Wochenende kann der Essener Klub schon wieder ein anderes Gesicht zeigen. “Von den Niederlagen lassen wir uns nicht unterkriegen. Klar, das tut schon weh, wenn man zwei Spiele so deutlich verliert. Am Montag und Dienstag hat man das im Training schon gemerkt. Mittlerweile haben wir das aber abgehakt und unser Fokus liegt auf der kommenden Partie”, erklärt Tönnies.

Am Freitag (19:45 Uhr) ist das Kellerkind FC Büderich zu Gast. Mit nur acht Zählern belegt Büderich den 17. Tabellenplatz. Für den Trainer sei das aber nicht aussagekräftig: “Den Tabellenplatz von Büderich müssen wir ausblenden. Ich denke, dass Büderich zu Unrecht da unten steht. Jetzt haben sie einen neuen Trainer. Man hat in der letzten Woche gegen Ratingen schon gesehen, dass es Früchte trägt. Und wie sagt man so schön? Angeschlagene Boxer sind am gefährlichsten.”

Aufgrund einer Tätlichkeit wurde Büderichs Trainer Oliver Seibert vor eineinhalb Wochen beurlaubt ([url[url]https?://www.reviersport.de/fussball/oberliga/a598639---oberliga-skandal-muelheim-zwei-rote-karten-kopfnuss-attacke-eines-trainers.html]RevierSport[/url] berichtete[/url]). Der Co-Trainer Torsten Schedler und Torwarttrainer Sebastian Siebenbach übernehmen vorerst.

Tönnies, der schon seit 15 Jahren an der Seitenlinie der Spvg Schonnebeck steht, betont: “Wir wollen gegen Büderich ein anderes Gesicht zeigen. Wir haben aus den letzten Spielen gelernt und konzentrieren uns voll und ganz auf uns. Unseren Gegner dürfen wir dabei auf keinen Fall unterschätzen.”