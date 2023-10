Oberliga: Skandal in Mülheim! Zwei Rote Karten und Kopfnuss-Attacke eines Trainers

Nach fünf sieglosen Spielen fuhr der Mülheimer FC 97 im Aufsteiger-Duell gegen den FC Büderich wieder einen Dreier ein. Nach dem Spiel wurde aber viel mehr über einen Skandal als das Spiel geredet.

Da gewinnt der Mülheimer FC 97 nach fünf Begegnungen wieder eine Oberliga-Partie, doch nach dem Spiel sprechen alle nur über einen Skandal, der sich rund um die 60. Minute ereignete.

Denn beim 4:2-Erfolg des MFC gegen den FC Büderich sind einigen Funktionären einfach die Sicherungen durchgebrannt.

Mülheims Sportchef Oguzhan Bahar und Büderichs Trainer Oliver Seibert sahen jeweils die Rote Karte. Was war passiert?

"Ich war zu weit weg von der Szene und möchte mich überhaupt nicht zu diesen Bildern äußern. Fakt ist nur, dass das alles im Fußball, ja, in unserer Gesellschaft nichts verloren hat", gab sich MFC-Trainer Ahmet Inal gegenüber RevierSport wortkarg.

Ahmet Inal, Trainer des Mülheimer FC: "Es war mit Sicherheit nicht unser bestes Spiel. Aber wir haben aus einer Torchance endlich mal einen Treffer gemacht. Da ist unser Plan voll aufgegangen. Die Jungs haben verstanden, um was es geht. So kommen wir hoffentlich sportlich zur Ruhe."

Mehrere Personen schilderten RS aber, was passiert ist: Nach unseren Informationen kam es rund um die 60. Spielminute zu tumultartigen Szenen in der Coaching-Zone des Gastes. Der Grund soll gewesen sein, dass Büderichs Trainer Seibert nicht damit einverstanden gewesen sein soll, dass er den Reserveball an den Mittelkreis legen sollte. Er hatte wohl Nachteile bei der Nachspielzeit für seine Mannschaft befürchtet. So schnappte er sich den Ersatzball, packte diesen unter seinen Arm und wollte ihn, falls nötig, ins Spiel werfen.

Auch nachdem Schiedsrichter Lukas Dyck Seibert darauf aufmerksam machte, dass er den Ball an die Mittellinie legen sollte, wollte er dies partout nicht tun. Dann kam es zu den Ausschreitungen.

Zur Info: Weder Oliver Seibert noch Oguzhan Bahar waren für RevierSport zur Stunde telefonisch zu erreichen.

Denn Ordner des MFC und Sportchef Oguzhan Bahar machten sich auf den Weg in Seiberts Coaching-Zone und versuchten ihm den Ball aus den Händen zu reißen. Dabei packte Bahar Seibert am Hals und schmiss ihn zu Boden.

Dieser stand schnell wieder auf und verpasste Bahar eine satte Kopfnuss - das Videomaterial liegt RevierSport vor. Bahar lag einige Sekunden lang benommen am Boden. Nahe der Büdericher Ersatzbank ging es tumultartig her. Ordner des MFC sollen dabei auch auf Seibert eingeschlagen haben.

Nach rund zehn Minuten konnte die Lage beruhigt werden. Am Ende ließ Dyck zwölf Minuten nachspielen. Nach diesen Ereignissen sprach niemand mehr über den 4:2-Sieg des Mülheimer FC 97 - Gesprächsthema waren: Die Geschehnisse rund um die 60. Minute.