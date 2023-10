Oberliga Westfalen: ASC schließt zur Spitze auf - Wattenscheid am Boden

Die Spitze in der Oberliga Westfalen ist nach dem 12. Spieltag noch näher zusammengerückt. Der Spitzenreiter aus Lotte musste Federn lassen.

Die Sportfreunde Lotte büßen nach dem 12. Spieltag der Oberliga Westfalen zum ersten Mal die alleinige Tabellenführung ein. Die Mannschaft von Trainer Fabian Lübbers verlor überraschend bei den Sportfreunden Siegen mit 0:2 (0:0).

Der Nutznießer ist der ASC 09 Dortmund. Mit einem späten Doppelschlag durch Spielertrainer Marco Stiepermann (78.) und Maximilian Podehl (82.) beim 2:1-Sieg gegen Victoria Clarholz stehen die Aplerbecker nun mit 28 Zählern punktgleich hinter Lotte auf dem zweiten Platz. Nur noch das Torverhältnis trennt die beiden Teams.

Vom Torverhältnis ist bei der SG Wattenscheid 09 derzeit wohl keine Rede. Die Negativ-Serie an der Lohrheide geht weiter. Das 0:2 gegen den TuS Ennepetal war bereits die zehnte Saisonniederlage. Der Abstand auf das rettende Ufer beträgt weiterhin vier Punkte.

Dort hat sich der Aufsteiger FC Brünninghausen eingenistet. Der Dortmunder Klub teilte sich Westfalia Rhynern beim 1:1 die Punkte. Die Trennung von Marcel Kaminski in Hamm scheint noch keinen positiven Ausschlag gegeben zu haben. Die ambitionierte Westfalia steht weiter nur knapp vor der Abstiegszone.

In dieser befindet sich auch Eintracht Rheine, die mit 1:2 bei der SpVgg Vreden verlor. Dabei brachte Rheine sogar das Kunststück fertig, zwei ihrer drei Elfmeter nicht zu verwandeln. Ein Sieg hätte einen Sprung nach vorne bedeutet.

Den hat auch der TuS Bövinghausen verpasst. Beim 1. FC Gievenbeck ging das Auswärts-Debüt von Trainer Baris Özbek in die Hose. Die Dortmunder mussten sich mit 0:1 geschlagen geben. Die Tabellenspitze ist derzeit weit entfernt. Gievenbeck hingegen hat sich nun schon auf den fünften Platz vorgearbeitet.

Die Ergebnisse in der Übersicht FC Brünninghausen – Westfalia Rhynern 1:1 (1:1) ASC 09 Dortmund -Victoria Clarholz 2:1 (0:0) SpVgg Vreden – Eintracht Rheine 2:1 (1:0) 1. FC Gievenbeck – TuS Bövinghausen 1:0 (1:0) TSG Sprockhövel – SC Preußen Münster II 1:3 (0:1) Sportfreunde Siegen – Sportfreunde Lotte 2:0 (0:0) SG Wattenscheid 09 – TuS Ennepetal 0:2 (0:0) SpVgg Erkenschwick – SV Schermbeck 1:3 (1:1) SG Finnentrop/Bamenohl – Türkspor Dortmund 1:2 (0:1)

SC Preußen Münster II hat nun auch wieder Tuchfühlung zur Spitze aufgenommen. Bei der TSG Sprockhövel gab es einen 3:1-Sieg und als Schmankerl nun den vierten Tabellenplatz.

Davor steht noch der SV Schermbeck, der sich gegen die SpVgg Erkenschwick mit 3:1 durchsetzen konnte. Dabei stand mit Marcel Platzek ein ehemaliger Spieler von Rot-Weiss Essen im Fokus. Er erzielte zwei Treffer (11./51.) und drehte so den frühen Rückstand (4.).

In einem offenen Schlagabtausch hatte Aufsteiger Türkspor Dortmund bei der SG Finnentrop/Bamenohl am Ende die Nase vorn. In der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit erzielte Koray Dag per Elfmeter der entscheidende Treffer zum 2:1-Auswärtssieg (90.+6).