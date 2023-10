Oberliga Niederrhein: Wer sichert sich "überlebenswichtige" Punkte im Kellerduell?

Die beiden Aufsteiger, der Mülheimer FC und der FC Büderich, treffen im Kellerduell der Oberliga Niederrhein aufeinander. Für beide Teams sind drei Punkte "überlebenswichtig".

Das Kellerduell in der Oberliga Niederrhein verspricht ein Spiel auf Augenhöhe. Sowohl der Mülheimer FC 97 als auch der FC Büderich stehen auf einem Abstiegsplatz: Die Mülheimer belegen Tabellenplatz 15, der FCB steht mit einem Punkt weniger auf dem 17. Rang. Beide Teams spielen in dieser Saison erstmals in der Oberliga.

Die Bilanz der Mühlheimer zeigt: Aus den letzten fünf Partien konnte nur ein Punkt erzielt werden. Mit der Leistung seiner Mannschaft zeigt sich Trainer Amet Inal trotzdem zufrieden: "Inhaltlich läuft es bei uns gut. Wir bekommen jedes Wochenende von Spielern, Trainern oder Zuschauern gesagt, dass wir gut gespielt haben und nicht machtlos waren."

Inal analysiert die letzten Spiele: "Wir hatten in den letzten Wochen schwere Gegner, aber konnten gut mithalten und hatten teilweise ärgerliche Situationen dabei. Jetzt ist aber unsere Zeit, um zu punkten. Denn: Wir wollen und werden in der Oberliga bleiben."

"Man muss zugeben, dass es in der Liga zwei Lager gibt. Es gibt die Teams auf Augenhöhe, und die Vereine, denen wir einfach nicht die Stirn bieten können. Jetzt kommen die, die mit uns auf einem Niveau sind", beschreibt Inal die Liga. Die Gegner aus den letzten drei Partien belegen die Plätze eins bis drei. Die Mülheimer hatten es also nicht leicht.

Wir wussten aber, dass es Zeiten gibt, in denen wir wenig punkten und auch mal fünf, sechs Spiele keinen Sieg holen. Amet Inal

Gegen den FC Büderich soll endlich wieder ein Sieg her, erklärt der Mülheimer Coach: "Das ist jetzt ein Sechs-Punkte-Spiel, was wir gewinnen müssen und wollen. Sonst bringt das Lob, unsere Auftritte auf dem Feld und die Arbeit, die wir ins Training stecken, nichts. Jetzt kommen die Spiele, in denen wir zu 100 Prozent da sein müssen. Wir wollen uns jetzt endlich mal belohnen."

Für die Mannschaft sei die Situation nicht einfach: "Als Trainer ist es wichtig, die Jungs bei Laune zu halten. Wir wussten aber, dass es Zeiten gibt, in denen wir wenig punkten und auch mal ein paar Spiele lang keinen Sieg holen", erklärt Inal.

Mit dem FC Büderich warte ein Gegner auf Augenhöhe: "Wichtig ist, dass wir die ganzen 90 Minuten fighten. Das wird ein harter Kampf, denn auch Büderich weiß, wie überlebenswichtig die Punkte sind." Die Partie wird am Sonntag um 15:30 Uhr im Stadion der Mülheimer angepfiffen.