Oberliga Niederrhein: Spitze rückt enger zusammen, ETB gewinnt in Unterzahl

In der Oberliga Niederrhein geben sich die Spitzenmannschaften keine Blöße und fahren Siege ein. Der ETB Schwarz-Weiß Essen gewinnt in Unterzahl.

Der 8. Spieltag in der Oberliga Niederrhein ist absolviert. Bereits am Samstag gab es im Topspiel zwischen den Sportfreunden Baumberg und dem TVD Velbert keinen Sieger (2:2), während der 1. FC Kleve und der VfB Hilden Siege feierten. Die Krise beim KFC Uerdingen verschärfte sich damit.

Germania Ratingen bleibt der erste Verfolger der Sportfreunde Baumberg. Mit dem 3:1 (2:0)-Sieg bei Aufsteiger Adler Union Frintrop sicherte Ratingen Platz zwei gegen den 1. FC Kleve und rückte bis auf drei Zähler an den Tabellenführer ran.

Hinter Ratingen folgt in der Tabelle der SV Straelen. Der Regionalliga-Absteiger erwischte gegen die Sportfreunde Hamborn einen guten Start und führte durch einen Doppelschlag von Pedro Cejas (19.) und Tom Hirsch (23.) schnell mit 2:0. Auch nach dem Seitenwechsel schraubte der SVS das Ergebnis weiter in die Höhe, Hirsch mit seinem zweiten Treffer (58.), Takumi Yanagisawa (64.) und Markus Müller (82.) sorgten für den am Ende deutlichen 5:0-Endstand.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen empfing mit dem Mülheimer FC einen Aufsteiger. Und das Spiel begann vielversprechend für den ETB, Timur Kesim (24.) brachte die Hausherren am Uhlenkrug vor 336 Zuschauern mit 1:0 in Führung. Kurz darauf jedoch eine Hiobsbotschaft für die Essener, als Giuliano Zimmerling vom Platz flog (34.), dennoch sicherte der ETB die Führung in die Halbzeit.

Danach war Schwarz-Weiß natürlich vor allem auf Absicherung bedacht, die Mülheimer investierten zwar viel, kreierten zunächst allerdings zu wenig klare Chancen. Im Gegenteil - Samuel Owusu Addai erhöhte knapp 20 Minuten vor Abpfiff auf 2:0. Durch Ahmet Malik Uzuns Anschlusstreffer (90.) wurde es nochmal spannend, der ETB brachte die Führung mit zehn Mann aber über die Zeit.

Schonnebeck gewinnt auswärts - Büderich gewinnt im Kellerduell

Die SpVg Schonnebeck war beim TSV Meerbusch gefordert. Nachdem es torlos in die Kabinen gegangen war, kamen die Schonnebecker ideal aus der Pause. Calvin Küper brauchte keine Minute, um das 1:0 (46.) für die Gastgeber zu erzielen. Conor David Tönnies legte das 2:0 nach (72.), Tim Winking (82.) sorgte für den 3:0-Endstand.

Der FC Büderich konnte sein Kellerduell beim SV Sonsbeck mit 2:0 gewinnen, Union Nettetal besiegte den VfB Homberg mit 3:1.