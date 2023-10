VfB Hilden: Vorwürfe gegen KFC Uerdingen - "Wie ein Kreisligist"

Der VfB Hilden hat am Wochenende 2:0 gegen den KFC Uerdingen gewonnen. Bereits vor dem Anpfiff erhob der organisatorische Leiter schwere Vorwürfe in Richtung der Krefelder.

Wolfgang Appelstiel ist beim VfB Hilden seit Jahren eine Institution und gilt als Mann der klaren Worte. Das bewies der langjährige erste Vorsitzende und Leiter Organisation/Verwaltung des Niederrhein-Oberligisten zuletzt am vergangenen Samstag.

Schon vor Anpfiff des Heimspiels gegen den KFC Uerdingen erhob er schwere Vorwürfe gegen die Krefelder. Auslöser: Vereinbarte Zahlungen in Folge des Transfers von Pascal Weber im letzten Winter, die laut Appelstiel bisher ausblieben.

"Wir hatten eine weitere Zahlung von 5000 Euro für Juli 2023 vereinbart. Auf dieses Geld warten wir bis heute. Die Uerdinger verhalten sich wie ein Kreisligist. Wir werden in der kommenden Woche ein Mahnverfahren einleiten, sollte sich bis dahin nichts tun", wetterte Appelstiel.

Zur Erinnerung: Weber war in der vergangenen Winterpause nach vielen erfolgreichen Jahren in Hilden an die Grotenburg gewechselt. Da der Torjäger zu diesem Zeitpunkt über einen laufenden Vertrag beim VfB verfügte, musste der KFC eine Ablöse bezahlen - was offenbar noch nicht vollständig geschehen ist.

Doch es scheint sich eine Lösung anzudeuten. Die Uerdinger teilten auf Anfrage mit, sich generell nicht zu spezifischen Vertragsinhalten zu äußern. Aber: "Wir befinden uns im Austausch mit den Kollegen des VfB Hilden, um die Angelegenheit abschließend zu klären."

Doch nicht nur die Nachwirkungen des Weber-Transfers sorgten bei den Hildener Verantwortlichen für Ärger. Auch die Tatsache, die Partie am Bandsbusch und nicht an der heimischen Hoffeldstraße austragen zu müssen, missfiel Appelstiel. "Die (der KFC, Anm. d. Red.) haben bei uns 400 bis 500 Karten im Vorverkauf angefordert. Dementsprechend hoch sind die Sicherheitsauflagen. Verkauft wurden am Ende 78 Tickets im Vorfeld. Eine Farce."

Immerhin konnte die Hildener Mannschaft den ehemaligen Vorstandschef zufrieden stimmen. Der VfB feierte einen umjubelten 2:0-Sieg gegen Uerdingen und sprang auf den sechsten Tabellenplatz.