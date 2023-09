KFC Uerdingen: Wahnsinn in der Grotenburg! John-Team dreht 1:3-Rückstand

Der KFC Uerdingen hat am Samstagabend (23. September) für ein großes Spektakel gesorgt. Sieben Tore sahen die Zuschauer in der Grotenburg.

Wer hätte das noch für möglich gehalten? Da führt der SV Straelen mit 3:1 beim KFC Uerdingen und am Ende jubeln doch die Rot-Blauen. Das Team von Trainer und Sportchef Marcus John lieferte seinen Fans beim 4:3-Erfolg über Straelen ein echtes Spektakel.

Der KFC Uerdingen hatte sich für das Spiel gegen den SV Straelen einiges vorgenommen und legte los wie die Feuerwehr: Es waren gerade einmal 42 Sekunden gespielt, da kam der KFC zu seiner ersten Chance.

Pascal Weber konnte sich im Strafraum gegen Daniel Brice Ndouop durchsetzen und flankte auf den zweiten Pfosten, aus dem Hintergrund rauschte Florian Abel heran und rutschte noch in die Flanke rein, um noch irgendwie an den Ball zu kommen. Im Liegen bugsierte Abel das Leder ans rechte Außennetz.

Und die Anfangsphase hatte es wirklich in sich. Der Reihe nach. Zunächst schockten die Gäste die den KFC und gingen früh in Führung. Die Hausherren wurden dabei klassisch ausgekontert.

Rechtsverteidiger Pepijn Schlösser brachte eine Flanke auf den SVS-Kasten, die wie ein Bumerang zurück kam. Pedro Cejas bekam zu viel Platz, konnte sich den Ball noch zurechtlegen und aus kurzer Distanz Daniel Udegbe überwinden - 1:0 Straelen in der 7. Minute.

Die Statistik zum Spiel KFC Uerdingen: Udegbe - Schlösser, Härtel, Haar, Baum - Abel Odenthal (46. Klein) - Ribeiro (63. Talarski), Touratzidis, Rizzo (64. Kenia) - Weber (85. Baydar) SV Straelen: Schübel - Bezerra-Ehret (88. Blank), Ndouop, Baraza (86. Müller), Lemmert (46. Maluze) - Yanagisawa (77. Yamada), Thissen (77. Schütz), Kang, Aydogan - Cejas, Hirsch Schiedsrichter: Okan Uyma Tore: 0:1 Cejas (7.), 1:1 Touratzidis (9.), 1:2 Thissen (32.), 1:3 Baraza (51.), 2:3 Weber (69.), 3:3 Härtel (73.), 4:3 Klein (79.) Gelbe Karten: Haar - Kang Zuschauer: 1962

Doch die Krefelder antworteten auf das frühe Gegentor prompt. Straelen schien noch nicht wieder sortiert, was Dimitrios Touratzidis gleich ausnutzte. Aus spitzem Winkel hämmerte er den Ball in den linken oberen Winkel zum Ausgleich - 1:1 (9.).

Sieben Minuten nach dem Ausgleich schmiss sich ein KFC-Abwehrspieler in letzter Sekunde noch in einen Straelener Schuss und verhinderte den erneuten Rückstand. Auf der anderen Seite verhinderte Leon Schübel (18.) mit einer Glanztat, dass Uerdingen durch Touratzidis nicht in Führung ging. In der 26. Minute war es wieder Schübel, der einen Schlenzer von Fabio Simoes Ribeiro entschärfte. Es entwickelte sich ein tolles Oberligaspiel.

Die Straelener waren aber im Endeffekt effizienter und sorgten dafür, dass sich die rund 2000 KFC-Fans mal wieder ärgern mussten. Aus einem Einwurf aus der eigenen Hälfte resultiert eine Kontersituation über Tom Hirsch, der von Linksaußen nach innen zog und abschloss, Udegbe konnte zwar parieren, den Ball aber nicht festhalten - Luca Thissen bedankte sich, 2:1 Straelen (32.).

Und wie schon nach dem 0:1 wollte der KFC prompt antworten, doch diesmal verpassten die Uerdinger in Person von Pascal Weber (34.) den Ausgleich.

Nach Wiederanpfiff erwischten wieder die Gäste von der niederländischen Grenze den besseren Start - Schock für den KFC: Ecke Straelen durch Thissen, Kopfball Dacain Baraza - 3:1 (51.)!

Wer gedacht hatte, dass der KFC Uerdingen nun erledigt sei und vielleicht auch die Tage von Marcus John an der Grotenburg so langsam gezählt seien, der wurde eines Besseren belehrt: Die Blau-Roten drehten die Partie und sorgten für einen echten Wahnsinn in der Grotenburg.

Binnen zehn Minuten sorgten Weber (69.), Justin Härtel (73.) und Justin Klein (79.), dass die Grotenburg Kopf stand. Am Ende zogen die Krefelder den Sieg nach Hause und feierten ausgelassen mit ihren frenetischen Fans.