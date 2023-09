Oberliga Niederrhein: Ohne Trio - der ETB SW Essen will den Spitzenreiter knacken

Bisher halten sich die SF Baumberg in der Oberliga Niederrhein schadlos. Nun will der ETB SW Essen die Serie des Spitzenreiters knacken.

Am Samstag möchten die SF Baumberg ab 16 Uhr ihre imposante Serie in der Oberliga Niederrhein ausbauen. Zu Gast ist der ETB SW Essen, der seinerzeit mit zwei Siegen im Gepäck nach Baumberg reist.

Der dritte Dreier in Serie soll folgen, doch das wird eine harte Aufgabe für die Elf von Trainer Damian Apfeld. Denn die Baumberg-Zahlen haben es bisher in sich.

Sechs Spiele, sechs Siege, dazu 22:5 Tore. Sechs Punkte beträgt der Vorsprung bereits aus den SV Straelen auf Rang zwei. ETB-Trainer Apfeld weiß um die Schwere der Aufgabe: „In der jetzigen Phase ist Baumberg die größte Challenge bei uns in der Liga. Es spricht sehr viel für die Qualität von Baumberg, wenn man sechs Spiele hintereinander zum Saisonstart gewinnt, dabei 22 Tore erzielt und nur fünf Treffer kassiert. Wenn man sich die Statistik anguckt, wissen wir genau, was auf uns zukommt. Sie haben mit Robin Hömig auch den Toptorjäger der Oberliga in ihren Reihen. Er ist einer der besten, wenn nicht sogar der beste Spieler in unserer Liga. Wir müssen am Samstag sehr gut verteidigen und es ist auch nicht so einfach, Tore gegen die Sportfreunde zu erzielen."

Doch auch die Essener müssen sich nicht verstecken, haben doch auch sie erst fünf Tore kassiert. Bedeutet: Es ist auch schwer, gegen die Elf vom Uhlenkrug zu treffen. Allerdings hat der ETB erst acht Treffer erzielt, hier wird der Hebel angesetzt werden müssen.

Wir sind momentan auch sehr gut drauf und haben richtig Bock auf dieses Spiel und diese Herausforderung Damian Apfeld

Apfeld: "Baumberg hat nach sechs Spielen auch erst fünf Gegentore bekommen, genauso wie wir. Dementsprechend müssen wir in beide Richtungen Lösungen kreieren und schaffen. Trotzdem bin ich eigentlich sehr, sehr optimistisch. Wir sind momentan auch sehr gut drauf und haben richtig Bock auf dieses Spiel und diese Herausforderung. Mit Baumberg trifft eine sehr erfahrene Mannschaft, mit Spielern, die fast alle schon höherklassig gespielt haben, auf den ETB, mit einer jungen, wilden Mannschaft, die gerade die ersten Schritte im Seniorenbereich macht und sich dort behaupten will. Von der Mannschaftsstruktur treffen zwei unterschiedliche Welten aufeinander, was sehr spannend sein kann.“ Verzichten müssen die Schwarz-Weißen in Baumberg auf Fatih Özbayrak, Florian Usein und Christian Gojani.