Mülheimer FC 97: Schalke-Generalprobe war der Schlüssel zum Erfolg

Der Mülheimer FC 97 ist hervorragend in die Saison 2023/2024 gestartet. Der Aufsteiger ist aktuell der beste Neuling in der Oberliga Niederrhein.

Zwei Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen: Ein sehr ordentlicher Start für den Neu-Oberligisten Mülheimer FC 97. Am vergangenen Sonntag feierte der MFC nach dem 1:0-Erfolg gegen den SV Sonsbeck beim 3:2-Sieg in Meerbusch den zweiten Dreier in Serie.

"Es herrscht bei uns eine gute Atmosphäre und wir treten als Kollektiv sehr stark auf. Das macht aktuell sehr viel Spaß. In Meerbusch haben wir den Gegner unter Kontrolle gehabt, mussten dann aber nach dem 1:2 und dem 2:3-Anschlusstreffer etwas zittern. Das sind noch Phasen, in denen wir dazulernen müssen", erklärt Ahmet Inal.

Der MFC-Aufstiegstrainer blieb mit seiner Mannschaft noch an den ersten vier Spieltagen sieglos und dann folgten Veränderungen. "Wir haben ein Testspiel gegen die bärenstarke U19-Mannschaft des FC Schalke 04 bestritten und 2:0 gewonnen. Hier haben wir dann eine andere Taktik gefahren als noch in der Liga. In der Liga waren wir bis dato auf Dominanz und Ballbesitz aus und standen dann nach vier Spielen mit zwei Punkte da. Wir mussten etwas verändern. Gegen Schalke haben wir aus einer kompakten Defensive agiert und sind schnelle Umschaltmomente gefahren. So war es dann auch gegen Sonsbeck und in Meerbusch. Auch wir Trainer lernen in dieser Liga dazu", verrät Inal.

Der 41-jährige Ex-Profi ergänzt: "Unser Ziel muss es auf Strecke sein, attraktiv, dominant und erfolgreich zu sein. Das sind dann die nächsten Entwicklungsschritte. Doch erst konzentrieren wir uns auf das Spiel gegen Essen-Frintrop. Da wollen wir unbedingt den dritten Dreier in Serie einfahren. Danach kommen noch einmal echte Kaliber."

Auch Inal kennt natürlich das Programm: Denn nach DJK Adler Union Frintrop folgen für den MFC 97 zwei Auswärtskracher mit dem ETB Schwarz-Weiß Essen und Tabellenführer Sportfreunde Baumberg, bevor Germania Ratingen dann wieder nach Mülheim kommt.