KFC Uerdingen: Erneute Nullnummer - Das sagt Trainer und Sportchef Marcus John

Der KFC Uerdingen tritt in der Oberliga Niederrhein auf der Stelle. Auch beim 1. FC Kleve gab es für die Krefelder keinen Sieg.

Sechs Spiele und nur sechs Punkte: Der KFC Uerdingen kommt in der Oberliga Niederrhein nicht vorwärts. Beim 1. FC Kleve musste sich die Mannschaft von Trainer und Sportchef Marcus John mit einem torlosen Remis begnügen.

Viel zu wenig für die Ambitionen des KFC, der eigentlich den Aufstieg in die Regionalliga anpeilt. Doch so langsam wird es eng. Sollten die Sportfreunde Baumberg am Sonntag beim Schlusslicht SC St. Tönis gewinnen, würde der Abstand des KFC auf Platz eins - nur dieser berechtigt zum Regionalliga-Aufstieg - auf satte zwölf Punkte anwachsen.

Nach der Nullnummer in Kleve sprach "Blau-Rot TV" mit Marcus John.

Marcus John...

... über die Nullnummer in Kleve: "Wir haben vom Engagement, von der Lauffreude ein gutes Spiel gemacht. Aber wir haben uns leider für den Aufwand nicht belohnt. Wir haben klare Chancen nicht genutzt. Wir sind jetzt zweimal ohne Gegentor geblieben, haben aber auch zweimal keinen Treffer erzielt. Daran gilt es zu arbeiten. Im Training klappt das schon besser. Aber kein Spieler macht das ja extra, dass man den Ball aus acht oder neun Metern nicht reinmacht. Wir müssen einfach das Tor erzwingen, sodass wir aus drei Chancen ein Tor machen. Dann platzt der Knoten auch."

... die vergebenen Möglichkeiten: "Wir haben uns auf Außen gut durchgesetzt, die Hereingaben kamen auch, aber die Abnehmer müssen noch mehr Gier entwickeln, um den Ball hinein zu preschen. Die Klever sind ein Team, das auf das Umschaltspiel setzt. Wir haben das aber sehr gut unterbunden. Da standen wir sattelfest."

... die Ergänzungsspieler-Rolle von Pascal Weber: "Dimitrios Touratzidis ist jemand, den ich aktuell von Anfang an bringe. Er ist aufgrund seiner Wucht von Vorteil für uns. Gianluca Rizzo ist aktuell gut drauf und hat die Nase ein bisschen vorne. Pascal Weber hat das aber auch gut gemacht als er reinkam. Es liegt nicht daran, wer spielt - wir haben Qualität. Wir müssen einfach nur die Tore machen - egal, wer das tut."